Ngày 16-3, Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc tài xế xe ô tô rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ đang đứng trên vỉa hè bị thương.

Trước đó, khoảng 1 giờ 3 phút ngày 15-3, tại trước cửa số nhà 209 Hồ Sen, phường Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 15K-279.82 với bà H.N.T. (SN 1966, trú tại phường Lê Chân) đang đứng trên vỉa hè.

Hậu quả, bà H.N.T. bị thương phải đưa cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe ô tô đã di chuyển phương tiện dời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Lê Chân đã xác định được phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời đấu tranh làm rõ người điều khiển xe ô tô là ông N.X.T. (SN 1978, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng).

Làm việc với cơ quan Công an, ông N.X.T. đã thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô BKS 15K-279.82.