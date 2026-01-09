Tài xế tử vong trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế tử vong trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

Hải Đường

(NLĐO) – Cú va chạm mạnh trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, 2 phương tiện đều bị hư hỏng

Sáng 9-1, Đội Cảnh sát giao thông đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông trên tuyến này khiến một người tử vong tại chỗ.

Tài xế tử vong trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 35 phút chiều 8-1, tại km12+990 đường cao tốc TPHCM – Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ (theo hướng Trung Lương đi TPHCM) xảy ra va chạm giữa 2 xe tại làn đường số 2.

Thời điểm trên, xe đầu kéo do tài xế N.X.C. điều khiển đã xảy ra va chạm với một xe tải.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ; 2 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc; đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra, tài xế xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Tin liên quan

Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bít lối vào ruộng, kiến nghị mở đường gom

Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bít lối vào ruộng, kiến nghị mở đường gom

(NLĐO)- Phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa rà soát thực tế, tìm hướng giải quyết kiến nghị việc đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bít lối đi vào ruộng

Trụ sắt lớn đè chết người tại dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

(NLĐO)-Người đàn ông đang làm việc tại công trường mở rộng cao tốc TPHCM-Long Thành bất ngờ bị trụ sắt đè tử vong.

Va chạm liên hoàn 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, ùn tắc nhiều km

(NLĐO) - 7 ô tô va chạm nhau liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng về TPHCM khiến các xe hư hỏng, giao thông ùn ứ kéo dài.

nồng độ cồn TP HCM tai nạn giao thông đường cao tốc TPHCM tử vong tại chỗ vi phạm nồng độ cồn cao tốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo