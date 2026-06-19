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Thời sự

Tài xế và chủ xe buýt 2 tầng chở hoa hậu Hương Giang diễu hành bị xử phạt

Anh Vũ

(NLĐO) - Hoa hậu Hương Giang sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã cùng ê-kíp diễu hành bằng xe buýt 2 tầng.

Ngày 19-6, Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản đối với tài xế và chủ xe buýt 2 tầng, liên quan việc hoa hậu Hương Giang cùng ê kíp diễu hành bằng xe buýt 2 tầng sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa giải All stars 2026.

Phạt tài xế và chủ xe buýt hai tầng chở Hoa hậu Hương Giang diễu hành 2026 - Ảnh 1.

Tài xế và chủ xe buýt 2 tầng tại cơ quan công an.

Theo đó, lúc 17 giờ 45 ngày 3-6, một xe buýt 2 tầng lưu thông trên các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng để phục vụ hoạt động quảng bá. Qua đối chiếu với quy định của Sở Xây dựng TPHCM, lực lượng chức năng xác định phương tiện không thực hiện đúng tuyến đường được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Phòng CSGT sau đó mời tài xế và đại diện đơn vị kinh doanh vận tải đến làm việc. Qua kiểm tra, CSGT xác định phương tiện vi phạm các lỗi: chạy đúng tuyến đường được cho phép hoạt động (phạt tài xế 700.000 đồng); không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe theo quy định (chủ xe bị phạt 11 triệu đồng; dán quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được cho phép của một phương tiện giao thông (chủ xe bị phạt 3,5 triệu đồng). CSGT cũng đã tạm giữ một giấy phép lái xe; tước phù hiệu của ô tô này.

Theo CSGT, việc xử lý của cơ quan chức năng không xuất phát từ chuyện phương tiện chở người nổi tiếng, tổ chức hoạt động quảng bá hay có đông người hâm mộ quan tâm, mà được thực hiện trên cơ sở các hành vi vi phạm cụ thể đã được xác định trong hoạt động kinh doanh vận tải và quảng cáo trên phương tiện.

Điều này thể hiện nguyên tắc mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật; mọi hành vi vi phạm đều được xem xét, xử lý theo đúng quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Từ vụ việc trên, Phòng CSGT khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi tổ chức các hoạt động quảng bá, truyền thông, ghi hình hoặc diễu hành có sử dụng phương tiện giao thông cần lưu ý chỉ dùng phương tiện đúng mục đích, đúng loại hình kinh doanh, phạm vi hoạt động và tuyến đường đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không tự ý thay đổi lộ trình hoặc sử dụng phương tiện vào mục đích khác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Phạt tài xế và chủ xe buýt hai tầng chở Hoa hậu Hương Giang diễu hành 2026 - Ảnh 2.

Hương Giang diễu hành trên xe buýt 2 tầng sau khi về nước.

 

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