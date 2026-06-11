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CSGT TPHCM xử phạt nhiều chủ xe máy do đi trên vỉa hè để "né" kẹt xe

Anh Vũ

(NLĐO) - Do lưu lượng phương tiện đông vào giờ cao điểm, nhiều chủ xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè gây mất trật tự đô thị.

Ngày 11-6, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã xử phạt nhiều chủ xe máy đi trên vỉa hè để "né" ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

CSGT TPHCM xử phạt nhiều chủ xe máy do đi trên vỉa hè để "né" kẹt xe - Ảnh 1.

CSGT TPHCM xử lý xe máy đi trên vỉa hè.

Cảnh sát nhận định hiện tại một số tuyến đường lớn, do lưu lượng phương tiện đông vào giờ cao điểm, nhiều chủ xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi bộ, người yếu thế.

Để xử lý tình trạng này, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT) đã tuần tra kiểm soát, xử phạt trực tiếp. Ngoài ra, từ ngày 1-5 đến nay, đơn vị cũng ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 529 chủ xe máy vi phạm ở các địa bàn thuộc quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận cũ.

"Công tác xử lý cho thấy cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm" - đại diện Phòng CSGT cho biết.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, đồng thời trả lại vỉa hè đúng nghĩa là không gian an toàn dành cho người đi bộ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

CSGT TPHCM xử phạt nhiều chủ xe máy do đi trên vỉa hè để "né" kẹt xe - Ảnh 2.

Bên cạnh việc xử phạt trực tiếp, CSGT tăng cường phạt nguội.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết hành vi điều khiển xe máy đi trên vỉa hè bị phạt nặng từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024.

Theo luật sư, vỉa hè là không gian an toàn dành riêng cho người đi bộ. Hãy chung tay từ bỏ thói quen đi xe máy trên vỉa hè, đỗ xe hoặc lấn chiếm lòng đường. Hành động này vừa thể hiện nét đẹp văn hóa giao thông vừa bảo vệ tính mạng cho người lái xe và cộng đồng.

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