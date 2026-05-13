Pháp luật

Tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng bị tấn công, cướp xe: Thủ phạm đã bị bắt

Trần Thường

(NLĐO) - Chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng tấn công, cướp tài sản của người lái xe công nghệ.

Ngày 13-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn Đông đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (SN 1985, thường trú phường Ngũ Hành Sơn, hiện tạm trú khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Thành

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 12-5, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận trình báo của ông Trịnh Ngọc Dũng (SN 1966, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, hành nghề lái xe công nghệ) về việc bị cướp tài sản xảy ra vào đêm 10-5.

Qua xác minh, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 10-5, ông Dũng điều khiển xe máy SH biển kiểm soát 43AB-040.xx chở một nam thanh niên từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ – Phó Đức Chính về khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông.

Khi đến đoạn đường vắng, đối tượng bất ngờ dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào vùng vai phải và đầu của ông Dũng khiến nạn nhân bị thương, buộc phải bỏ xe chạy thoát thân.

- Ảnh 2.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an

Lợi dụng thời cơ, đối tượng chiếm đoạt xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hậu quả, ông Dũng bị 2 vết thương chảy máu vùng vai phải; chiếc xe SH trị giá khoảng 50 triệu đồng – là phương tiện mưu sinh chính của gia đình – bị cướp mất.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Điện Bàn Đông đã phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm khẩn trương truy vết đối tượng, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn, quyết tâm truy bắt kẻ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xác định đối tượng gây án là Lê Văn Thành. 

Đối tượng này đã gửi chiếc xe SH tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sơn Trà rồi rời khỏi nơi lưu trú nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

- Ảnh 3.

Đối tượng Thành cùng tang vật

Tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12-5, Công an phường Điện Bàn Đông đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Thành khi đối tượng đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải.

Qua xác minh, Thành là đối tượng có 1 tiền án, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Kết quả test nhanh tại thời điểm bắt giữ cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy. 

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Honda SH biển kiểm soát 43AB-040xx cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt tài xế xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe của cặp vợ chồng

(NLĐO)- Dùng dao đe dọa, ép đôi vợ chồng trả thêm tiền xe gây xôn xao mạng xã hội, tài xế xe ôm Nguyễn Lê Khôi bị công an bắt

Tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người giữa đường ở TPHCM

(NLĐO) - Nam thanh niên đang chở một cô gái thì bị một tài xế xe ôm công nghệ chặn xe, đánh tới tấp.

Tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn sau khi tông tử vong nữ công nhân môi trường

(NLĐO) - Sau khi tông tử vong nữ công nhân vệ sinh môi trường, tài xế đã lái xe ô tô rời khỏi hiện trường.

