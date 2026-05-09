HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người giữa đường ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Nam thanh niên đang chở một cô gái thì bị một tài xế xe ôm công nghệ chặn xe, đánh tới tấp.

Đoạn video ghi lại cảnh tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người giữa đường ở TPHCM

Ngày 9-5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM xác minh, xử lý tài xế xe ôm công nghệ đánh tới tấp một thanh niên trên đường.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ bất ngờ chặn đầu xe máy một thanh niên đang chở cô gái. 

Tài xế sau đó vật thanh niên xuống đường rồi dùng tay, chân đánh đấm liên tục, trong khi nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7-5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, đoạn gần chợ Thủ Đức.

Theo lời khai ban đầu, thời điểm trên, nam thanh niên 29 tuổi đang chở cô gái đi chơi. Khi đang di chuyển trên đường, người này bất ngờ bị đánh. Được biết, cô gái là người yêu cũ của tài xế xe ôm công nghệ.

Tin liên quan

Dừng đỗ xe bất cẩn: "Cái bẫy" chết người

Dừng đỗ xe bất cẩn: "Cái bẫy" chết người

(NLĐO) - Ô tô dừng đỗ trái phép, thiếu cảnh báo đang trở thành "vật cản" nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông.

Xác minh clip người đàn ông đi xe máy “quậy” trước đầu ô tô ở Tây Ninh

(NLĐO) - Đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông chạy xe máy liên tục tạt đầu ô tô trên đường Tỉnh 830 ở Tây Ninh. Công an đang xác minh vụ việc.

Xác minh clip người đàn ông vung dao dọa thợ khóa ở TPHCM

(NLĐO)- Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang xác minh clip người đàn ông cầm dao đe dọa thợ khóa khi mở cửa, vụ việc gây xôn xao mạng xã hội.

người yêu cũ chặn xe mạng xã hội tài xế xe ôm công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo