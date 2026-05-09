Đoạn video ghi lại cảnh tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người giữa đường ở TPHCM

Ngày 9-5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM xác minh, xử lý tài xế xe ôm công nghệ đánh tới tấp một thanh niên trên đường.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ bất ngờ chặn đầu xe máy một thanh niên đang chở cô gái.

Tài xế sau đó vật thanh niên xuống đường rồi dùng tay, chân đánh đấm liên tục, trong khi nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.



Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7-5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, đoạn gần chợ Thủ Đức.

Theo lời khai ban đầu, thời điểm trên, nam thanh niên 29 tuổi đang chở cô gái đi chơi. Khi đang di chuyển trên đường, người này bất ngờ bị đánh. Được biết, cô gái là người yêu cũ của tài xế xe ôm công nghệ.