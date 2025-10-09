Tài xế xe đầu kéo cầm búa "đại chiến" với tài xế xe khách gây tắc quốc lộ

Ngày 9-10, cơ quan chức năng xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ vụ việc Nguyễn Như vũ (29 tuổi, tài xế xe đầu kéo, ngụ xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) ẩu đả với Phan Thanh Trung (50 tuổi, tài xế xe khách Thanh Thảo) và Trình Văn Đại (29 tuổi, phụ xe khách). Vụ việc xảy ra tại Trạm thu phí Toàn Mỹ trên Quốc lộ 14.



Xe khách và xe tải dừng tại trạm thu phí khi tài xế 2 xe đánh nhau gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 14

Vụ đánh nhau gây ách tắc giao thông khoảng 500 m trên Quốc lộ 14, đoạn qua Trạm thu phí Toàn Mỹ, hướng từ Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) về Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng). Một số người ghi hình vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 7-10, Vũ điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 14 từ Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) về Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng).

Trên đường đi, xe khách Thanh Thảo do tài xế Trung điều khiển lưu thông cùng chiều, chạy trên làn đường xe máy và vượt xe đầu kéo.

Cho rằng xe khách vượt ẩu mình, Vũ lái xe đầu kéo vượt lên chặn đầu xe khách rồi xuống cự cãi nhau với Trung và Đại. Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ cầm cây búa đuổi đánh cả hai. Hai bên ẩu đả trong khoảng 5 phút, Vũ bị trúng một gậy tre và một nhát cuốc vào chân nhưng không gây thương tích.