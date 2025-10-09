HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tài xế xe đầu kéo cầm búa "đại chiến" với tài xế xe khách gây tắc quốc lộ

Nhất Đăng

(NLĐO) - Cho rằng mình bị vượt ẩu, Vũ lái xe đầu kéo để chặn xe khách rồi sau đó cầm búa "nói chuyện" gây ách tắc Quốc lộ 14.

Ngày 9-10, cơ quan chức năng xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ vụ việc Nguyễn Như vũ (29 tuổi, tài xế xe đầu kéo, ngụ xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) ẩu đả với Phan Thanh Trung (50 tuổi, tài xế xe khách Thanh Thảo) và Trình Văn Đại (29 tuổi, phụ xe khách). Vụ việc xảy ra tại Trạm thu phí Toàn Mỹ trên Quốc lộ 14.

Lâm Đồng: Tài xế xe đầu kéo cầm búa "đại chiến" với tài xế xe khách gây tắc quốc lộ - Ảnh 1.

Xe khách và xe tải dừng tại trạm thu phí khi tài xế 2 xe đánh nhau gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 14

Vụ đánh nhau gây ách tắc giao thông khoảng 500 m trên Quốc lộ 14, đoạn qua Trạm thu phí Toàn Mỹ, hướng từ Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) về Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng). Một số người ghi hình vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 7-10, Vũ điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 14 từ Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) về Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng). 

Trên đường đi, xe khách Thanh Thảo do tài xế Trung điều khiển lưu thông cùng chiều, chạy trên làn đường xe máy và vượt xe đầu kéo.

Cho rằng xe khách vượt ẩu mình, Vũ lái xe đầu kéo vượt lên chặn đầu xe khách rồi xuống cự cãi nhau với Trung và Đại. Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ cầm cây búa đuổi đánh cả hai. Hai bên ẩu đả trong khoảng 5 phút, Vũ bị trúng một gậy tre và một nhát cuốc vào chân nhưng không gây thương tích.

Xây dựng Lâm Đồng thành cực tăng trưởng quan trọng của Tây Nguyên

Xây dựng Lâm Đồng thành cực tăng trưởng quan trọng của Tây Nguyên

(NLĐO) - Sáng 8-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lâm Đồng: Nhặt được 5 chỉ vàng, người phụ nữ mang nộp công an

(NLĐO) - Nhặt được 5 chỉ vàng trên đường, bà Mai đem đến công an xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) để tìm người đánh rơi.

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích dưới thác thủy điện

(NLĐO) - Trong lúc đi thăm vườn, chị T. được cho là rơi xuống thác của một thuỷ điện và tử vong, thi thể trôi xa

Đắk Lắk Lâm Đồng ùn tắc giao thông tài xế đánh nhau tài xế hỗn chiến
