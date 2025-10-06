Lâm Đồng: Nhặt được 5 chỉ vàng, người phụ nữ mang nộp công an

Chiều 6-10, Công an xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã cùng với bà Phạm Thị Hồng Mai (41 tuổi, ngụ xã Bảo Lâm 3) tiến hành trao trả lại chiếc lắc tay trị giá 5 chỉ vàng cho bà Đỗ Phương Thúy (57 tuổi, ngụ xã La Dạ, Lâm Đồng).



Công an xã Bảo Lâm 3 cùng bà Mai (bên phải) trao lại chiếc lắc tay trị giá 5 chỉ vàng cho bà Thuý.

Theo đó, ngày 4-10, trên đường đi làm về nhà thì bà Mai nhặt được món nữ trang này. Nhận thấy món đồ giá trị, người phụ nữ 41 tuổi lập tức đem đến trụ sở Công an xã Bảo Lâm 3 trình báo để tìm người đánh rơi.

Công an xã Bảo Lâm 3 đã tiến hành trích xuất camera trên địa bàn cũng như xác minh nhiều hướng khác và xác định bà Thúy là người đánh rơi số vàng trên nên mời đến làm việc. Tại đây, bà Thúy đã cung cấp biên nhận mua sợi lắc vàng nêu trên vào ngày 2-10.

Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng trao lại món nữ trang cho bà Thuý. Người phụ nữ 57 tuổi đã xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Mai cùng Công an xã Bảo Lâm 3 đã giúp bà tìm lại món nữ trang giá trị.