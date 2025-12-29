Ngày 29-12, UBND xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao giấy khen đột xuất cho ông Võ Thanh Lam (SN 1978; ngụ ấp 20, xã Cần Đước) vì đã cứu sống một trẻ bị đuối nước.

Lãnh đạo xã Cần Đước trao tặng giấy khen cho tài xế cứu sống trẻ đuối nước.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 5-12, ông Lam trên đường chạy xe tải thì phát hiện một bé 17 tháng tuổi bị đuối nước, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Với kinh nghiệm nhiều lần cấp cứu người bị đuối nước, ông Lam nhanh chóng tiếp cận và thực hiện ngay các thao tác sơ cấp cứu ban đầu. Nhờ đó, ông Lam đã kịp thời cứu sống cháu bé trước khi đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước để tiếp tục chăm sóc sức khỏe.

Nhằm kịp thời biểu dương cá nhân có hành động tích cực kịp thời cứu người, Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước đề nghị UBND xã tặng giấy khen cho ông Lam.

Tại buổi lễ, bà Tô Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Đước, đã trao giấy khen cho ông Lam; đồng thời mong rằng hành động hết mình cứu người của ông sẽ được nhân rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng xã Cần Đước ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.