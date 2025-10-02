HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong sẽ giải quyết ra sao?

Ca Linh

(NLĐO) - Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ nữ sinh ở Vĩnh Long bị tai nạn tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong, vừa qua, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Tài xế có bệnh lý tâm thần

Nguyên nhân do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hoặc quyết định không khởi tố vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo với bà N.T.H (mẹ ruột Tr.) về kết quả giám định tâm thần đối với tài xế N.V.B T. (người gây ra tai nạn). Theo đó, tài xế T. có bệnh lý tâm thần, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình…

Đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong sẽ giải quyết ra sao? - Ảnh 1.

Bà H. đau đớn lật từng trang tập của con gái

Nhiều bạn đọc thắc mắc với diễn biến vụ việc như trên thì vụ án sẽ được giải quyết ra sao? Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư TP HCM), cho rằng việc Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao chưa thu thập đầy đủ chứng cứ thì tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập bằng chứng là phù hợp.

"Vì đây là vụ án khó. Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập chứng cứ và chờ một số thông tin để tiếp tục giải quyết vụ án" - luật sư Hoàng Cao Sang nói.

VKSND cùng cấp quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với bị can

Trong khi đó, luật sư Lê Quang Vũ, Giám đốc Công ty Luật Công Bình (TP HCM), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với trình trạng sức khỏe của tài xế T.

Kết quả giám định xác định tài xế mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi thì cơ quan điều tra gửi văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cùng kết luận giám định cho VKSND cùng cấp để xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan điều tra cùng kết luận giám định, VKSND cùng cấp quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với bị can hoặc yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại nếu thấy chưa đủ căn cứ để quyết định.

Trường hợp VKSND cùng cấp ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì cơ quan điều tra phải ra quyết định tạm đình chỉ theo điểm b, khoản 1, Điều 229 Bộ luật Tố tụng Hình sự hoặc đình chỉ điều tra đối với bị can theo điểm a, khoản 1, Điều 230 Bộ Luật Tố tụng Hình sự.

Ngày 30-5 vừa qua, bà N.T.H gửi đơn tố cáo tới Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao liên quan vụ tai nạn giao thông làm con gái bà tử vong. Bà H. tố cáo về việc mà bà cho là bỏ lọt tội phạm, có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của một số cán bộ tại Công an huyện Trà Ôn và VKSND huyện Trà Ôn trước đây, VKSND tỉnh Vĩnh Long.

Bà H. mong Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp; làm rõ mục đích bao che, bỏ lọt tội phạm; đề nghị xử lý đúng người, đúng tội, trả lại sự công bằng cho con gái bà.


Tin liên quan

Kết quả giám định tâm thần của tài xế trong vụ tai nạn giao thông “chấn động” ở Vĩnh Long

Kết quả giám định tâm thần của tài xế trong vụ tai nạn giao thông “chấn động” ở Vĩnh Long

(NLĐO) - Kết luận giám định nêu: “Hiện tại, đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình”

Vụ TNGT làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia hạn thời gian điều tra 2 tháng

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có quyết định gia hạn điều tra vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong thêm 2 tháng.

Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Tài xế chưa nói chuyện được thì vụ án giải quyết ra sao?

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc thắc mắc trường hợp tài xế mất khả năng nhận thức và tương tác thì vụ án được xử lý như thế nào.

