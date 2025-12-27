HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tạm đình chỉ Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để điều tra vụ học viên bị đánh tử vong

Tr.Đức

(NLĐO)- Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan

Ngày 27-12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để phục vụ công tác điều tra sau vụ việc học viên N.H.N. (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), tử vong chỉ sau hai ngày nhập học tại cơ sở này.

Tạm đình chỉ Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà điều tra vụ học viên tử vong - Ảnh 1.

Vết bầm tím trên thể nạn nhân N.H.N.

Theo ông Lê Minh Sơn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, sáng 27-12, đơn vị đã có quyết định dừng hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo ông Lê Minh Sơn, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà thuộc tư nhân, có 2 cơ sở, một ở khu Hồng Hà 6, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và một ở khu phố Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh (cơ sở 2).

Trung tâm này được quảng cáo là nơi chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị cho trẻ tự kỷ, khuyết tật, nghiện game.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 21-12, em N.H.N. (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa đến cơ sở 2 của Trung tâm tại khu phố Trại Lốc, phường An Sinh để theo học khóa giáo dục kỷ luật và kỹ năng sống.

Đến sáng 23-12, trong lúc Trung tâm tổ chức cho học viên lao động nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc, giữa em N. và một số học viên khác đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Sau khi bị thương, em N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, học viên này đã tử vong tại nhà riêng vào chiều cùng ngày.

Gia đình nạn nhân cho biết qua tìm hiểu trên mạng xã hội, họ tin tưởng gửi con vào Trung tâm với chi phí 12 triệu đồng/tháng để được giáo dục trong môi trường không điện thoại, kết hợp học tập và lao động.

Trước cái chết đột ngột và các dấu hiệu bất thường về thương tích trên cơ thể nạn nhân, gia đình đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, Công an Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự ít nhất 8 người để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

