Pháp luật

Tạm giữ 8 người liên quan đến vụ học viên 17 tuổi tử vong tại trung tâm công tác xã hội

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự 8 người, gồm một số nhân viên quản lý và học viên của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

Sáng 27-12, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một học viên bị hành hung, tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, có địa chỉ tại khu Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh).

Tạm giữ 8 người liên quan đến vụ học viên tử vong tại trung tâm Công tác xã hội Hải Hà - Ảnh 1.

Vết bầm tím trên thi thể nạn nhân

Trước đó, học viên N.H.N. (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà nhập học ngày 21-12.

Sau khi nhập học, trong quá trình sinh hoạt, lao động và quản lý nội bộ, học viên N. được xác định đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với một số nhân viên, quản lý cùng học viên khác tại trung tâm.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy trong khoảng thời gian từ tối ngày 21-12 đến sáng 23-12, học viên P.H.N. bị nhiều người tại trung tâm dùng các vật cứng tác động vào cơ thể ngay khu vực sinh hoạt và làm việc.

Đến sáng ngày 23-12, học viên P.H.N. có biểu hiện mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, nạn nhân được gia đình đưa về nhà và tử vong sau đó.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Căn cứ tài liệu ban đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 người, gồm một số nhân viên quản lý và học viên của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để điều tra làm rõ hành vi, vai trò, mức độ liên quan của từng người trong vụ việc.

công tác xã hội học viên tử vong Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà
