Tạm dừng lưu thông 1 đoạn đèo Prenn để khắc phục sạt trượt

Ngày 7-1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ra thông báo tạm ngưng lưu thông trên đèo Prenn, đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt.



Đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Datanla sẽ dừng lưu thông từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1.

Việc tạm dừng lưu thông đoạn đường này là để phục vụ thi công sửa chữa, xử lý sự điểm sạt trượt tại Km 224+650 do ảnh hưởng bởi thiên tai. Thời gian tạm ngưng lưu thông bắt đầu từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1.

Để thay thế, cơ quan này lưu ý người tham gia lưu thông có nhu cầu lên Đà Lạt và ngược lại có thể lựa chọn các tuyến thay thế như đèo Mimosa (Quốc lộ 20) hoặc tuyến đèo Sacom - Tuyền Lâm. Hai tuyến đèo này đang lưu thông bình thường.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với đơn vị thi công bố trí lực lượng cảnh giới, lắp đặt rào chắn, biển báo và tổ chức phân luồng giao thông theo phương án đã được phê duyệt.