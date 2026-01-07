HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm dừng lưu thông 1 đoạn đèo Prenn để khắc phục sạt trượt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Datanla sẽ dừng lưu thông từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1.

Ngày 7-1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ra thông báo tạm ngưng lưu thông trên đèo Prenn, đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tạm dừng lưu thông 1 đoạn đèo Prenn để khắc phục sạt trượt - Ảnh 1.

Đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Datanla sẽ dừng lưu thông từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1.

Việc tạm dừng lưu thông đoạn đường này là để phục vụ thi công sửa chữa, xử lý sự điểm sạt trượt tại Km 224+650 do ảnh hưởng bởi thiên tai. Thời gian tạm ngưng lưu thông bắt đầu từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1.

Để thay thế, cơ quan này lưu ý người tham gia lưu thông có nhu cầu lên Đà Lạt và ngược lại có thể lựa chọn các tuyến thay thế như đèo Mimosa (Quốc lộ 20) hoặc tuyến đèo Sacom - Tuyền Lâm. Hai tuyến đèo này đang lưu thông bình thường.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với đơn vị thi công bố trí lực lượng cảnh giới, lắp đặt rào chắn, biển báo và tổ chức phân luồng giao thông theo phương án đã được phê duyệt.

Trước đó, trong đợt mưa lớn kéo dài, đèo Prenn xuất hiện sạt lở nhiều vị trí, buộc phải cấm đèo ngày 17-11-2025, sau đó cho lưu thông trở lại vào 25-11; tiếp đó taluy dương cung đường này sạt lở vào 4-12 nên cấm lưu thông qua khu vực hiện trường – đến ngày 5-12 đèo được lưu thông hạn chế theo khung giờ để lực lượng chức năng triển khai xử lý hiện trường và phòng chống sạt lở.

Sau khi cơ bản khắc phục sạt lở, tuyến đèo Prenn lưu thông trở lại hai chiều nhưng tại một số vị trí phải lưu thông trên một làn đường trong lúc lực lượng thi công khắc phục điểm sạt lở.

Tin liên quan

Liều mạng chạy xe máy vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn

Liều mạng chạy xe máy vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn

(NLĐO) - Mặc dù đường cao tốc Liên Khương - Prenn cấm xe máy lưu thông nhưng hàng ngày người dân vẫn bất chấp chạy băng qua tuyến đường này để đi làm vườn.

Lưu ý khi lưu thông qua đèo Prenn trong 3 ngày tới

(NLĐO) - Từ ngày 5-12 đến 7-12, người dân và phương tiện được lưu thông qua đèo Prenn theo khung giờ; sau 22 giờ không được lưu thông.

Sau đèo Mimosa, đến lượt đèo Prenn tạm đóng vì sạt lở

(NLĐO) - Đoạn đèo Prenn bị sạt lở, đất đá và cây thông ngã đổ chắn hết mặt đường nên phải tạm dừng lưu thông.

Lâm Đồng Đà Lạt sạt lở Đà Lạt đèo mimosa đèo Prenn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo