Tạm dừng thực hiện Đề án thành lập Báo và Phát thanh - Truyền hình TP HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa có thông báo về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và Quyết định số 352-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh - Truyền hình TP HCM.

Phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện ở Trung tâm Báo chí TP HCM. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21-8-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập "Báo và Phát thanh - Truyền hình TP HCM" tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 352-QĐ/TU ngày 21-8-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh - Truyền hình TP HCM trực thuộc Thành ủy TP HCM.

Việc tạm dừng này là nhằm để hoàn chỉnh đề án mới phù hợp hơn.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, việc sáp nhập, tổ chức lại cơ quan báo chí địa phương khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương.