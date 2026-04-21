Bạn đọc

Xe ba gác chở sắt thép dài ngoằng sẽ bị CSGT TPHCM xử nghiêm

Anh Vũ

(NLĐO) - Những "máy chém di động" vẫn nghênh ngang trên đường phố gây bất an cho người dân.

Tại các tuyến ở TPHCM, xe không đèn, không còi, khung sườn hoen gỉ chở theo hàng hóa cồng kềnh, nhất là các vật liệu như tôn, sắt thép, đất đá… từ lâu đã trở thành "nỗi khiếp sợ" thường trực của người đi đường.

Xe ba gác chở sắt thép dài ngoằng: Vì sao phạt hoài không dứt? - Ảnh 1.

Xe ba gác chở theo chở sắt thép dài ngoằng.

Nỗi lo này xuất phát từ việc các tấm tôn dài, sắc nhọn hoặc thanh sắt thép vượt quá kích thước cho phép, không được che chắn cẩn thận, khi di chuyển trên đường trở thành những "máy chém di động", đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Nhiều tài xế xe ba gác cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông, như không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên lưu thông vào các tuyến đường cấm, khu vực cấm hoặc đi ngược chiều. Ngoài ra, việc dừng, đỗ xe tùy tiện, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bốc xếp hàng hóa gây cản trở giao thông,...

Trước thực tế đó, Phòng CSGT, Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các loại xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật (xe mù, xe mờ) và xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh trên các tuyến đường.

Theo Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TPHCM), từ đầu năm đến nay đã tịch thu 176 xe ba bánh tự chế, không có nguồn gốc.

Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cũng cho hay chỉ trong vài ngày đầu ra quân, đơn vị đã lập biên bản và tạm giữ hàng chục phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, nhiều trường hợp xe ba bánh chở hàng cồng kềnh đã bị yêu cầu hạ tải ngay tại chỗ và xử phạt kịch khung theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Xe ba gác chở sắt thép dài ngoằng: Vì sao phạt hoài không dứt? - Ảnh 2.

Phòng CSGT đang xử lý nghiêm xe ba gác, xe lôi tự chế.

Trong khi đó, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phát hiện, tạm giữ hàng chục xe ba gác chở sắt, thép có chiều dài gấp nhiều lần chiều dài phương tiện chỉ trong những ngày đầu tháng 4-2026.

Phòng CSGT cho biết sẽ xử lý xe ba gác, xe tự chế vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Thông tin mới vụ xe ba gác "cõng" ô tô gây bức xúc ở TP HCM

