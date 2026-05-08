Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh con riêng của “vợ hờ” ở TPHCM

Ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".

Tạm giữ hình sự người đàn ông bạo hành con riêng của "vợ hờ" Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông liên tục đánh vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 4-5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Diễn biến vụ việc được camera ghi lại.

Theo cơ quan công an, thời điểm trên, Bùi Trung Quốc đi làm về thì thấy cháu T. đang ngủ ở phòng khách nên tỏ thái độ bực tức, cho rằng cháu T. không về nhà ngay sau buổi thi.

Dù cháu T. giải thích sau giờ thi có sang nhà bạn chơi, Quốc vẫn lớn tiếng chửi mắng rồi lao tới đè nạn nhân xuống nền nhà, dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt.

Công an tạm giữ người đàn ông đánh con riêng của “vợ hờ”. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi bị đánh, cháu T. rơi vào trạng thái choáng váng, nằm tại chỗ và không thể tự đi lại. Nhận được điện thoại của con trai, bà L.T.K.L. – mẹ ruột cháu T. – mới biết vụ việc xảy ra.

Qua làm việc, công an xác định Quốc sống chung như vợ chồng với bà L., còn cháu T. là con riêng của người phụ nữ này. Bà L. cũng khai Quốc từng nhiều lần trong tình trạng say xỉn rồi đánh đập cả bà và cháu T.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.