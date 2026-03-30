Pháp luật

Tạm hoãn xét xử vụ án tréo ngoe: Đâm chết chồng người tình vì nghi bị "nói đểu"

Trần Thái

(NLĐO) - Nghi ngờ chồng của người tình "nói xấu" mình, bị cáo tìm tới nhà nạn nhân để "hỏi chuyện".

Ngày 30-3, TAND TP HCM đã hoãn phiên xét xử đối với bị cáo Đoàn Văn Trọng (SN 1997; quê Tiền Giang) về tội "Giết người" để làm rõ thêm một số tình tiết, chứng cứ liên quan trong vụ án.

Theo đó, VKSND TPHCM truy tố bị cáo về hành vi giết 2 người trở lên (theo điểm a) và có tính chất côn đồ (theo điểm n), quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Với tội danh và các tình tiết nêu trên, bị cáo Trọng đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Mâu thuẫn vì nghi ngờ

Theo nội dung truy tố, Trọng có mối quan hệ tình cảm với chị L. (người đang làm thủ tục ly hôn với anh Ph.).

Sát hại chồng của người tình vì nghi ngờ bị nói xấu - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Tối ngày 27-6-2024, sau khi xem tin nhắn trong điện thoại của chị L., Trọng nghi ngờ anh Ph. nói xấu mình nên đã nảy sinh ý định tìm gặp để "hỏi chuyện".

Khoảng 00 giờ 25 phút ngày 28-6-2024, Trọng đến trước hẻm gần nhà anh Ph.

Tại đây, Trọng và anh Ph. xảy ra cãi vã. Từ trong nhà, anh rể, cháu rể và anh ruột anh Ph. cầm theo côn nhị khúc và thanh kim loại đi ra. Hai bên lao vào xô xát.

Trọng dùng dao đâm liên tiếp vào các đối thủ. Hậu quả, anh Ph. gục xuống đường và tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi gây án, Trọng đã bỏ chạy khỏi hiện trường và sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

    Thông báo