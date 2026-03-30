Pháp luật

Tạm giữ người đàn ông đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo đoạn clip, người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, có hành vi xô đẩy khiến người phụ nữ đang bế bé gái ngã xuống dưới nền gạch.

Sáng 30-3, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ người đàn ông để điều tra về hành vi đẩy người phụ nữ đang bế con trên phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Tạm giữ người đàn ông đẩy ngã người phụ nữ đang ôm con nhỏ - Ảnh 1.

Người đàn ông xô người phụ nữ đang ôm con nhỏ ngã xuống nền gạch. Ảnh: Gif

Theo lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, người đàn ông này thường xuyên có hành vi gây mất trật tự, mâu thuẫn với nhiều hộ dân xung quanh. Hiện cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 29-3, mạng xã hội lan truyền video clip ghi cảnh người phụ nữ bế trên tay bé gái nhỏ tuổi bị 1 người đàn ông hành hung tại phường Hai Bà Trưng. Theo nội dung video clip, người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, có hành vi xô đẩy khiến người phụ nữ đang bế bé gái ngã xuống dưới nền gạch. Nạn nhân vừa loạng choạng đứng dậy, ông này vẫn tiếp tục chửi bới nạn nhân.

Chị Tr.Th.Th. (38 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội; là nạn nhân trong vụ việc) cho biết mới chuyển về ngôi nhà của người bạn ở ngõ 132 Lò Đúc được 2 ngày thì bị hàng xóm tấn công. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 28-3, sau khi dọn đồ đến căn nhà, chị để xe máy cách nhà hàng xóm khoảng 2 m thì người đàn ông chạy ra chửi bới. Lúc này, chị cầm điện thoại quay lại sự việc, và nói con gái lớn gọi cảnh sát 113.

Sau đó, người đàn ông càng tỏ ra hung hăng, tiếp tục chửi bới rồi lao tới xô đẩy khiến chị ngã ngửa ra phía sau. "Khi đó, trên tay tôi đang bế con gái 11 tháng tuổi, khiến đầu cháu đập mạnh vào tường. Trước đó, ngay ngày đầu tiên mẹ con tôi chuyển đến đây, người đàn ông này cũng chạy ra chửi bới, thậm chí nhổ nước bọt, hắt nước vào người chúng tôi"- chị Th. kể.

Theo chị Th., chị và con gái út đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Bé gái 11 tháng tuổi được bác sĩ xác định bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, nôn trớ, quấy khóc, phải nằm viện để tiếp tục theo dõi thêm.

"Con gái lớn của tôi hiện rất hoảng sợ. Tôi bảo cháu về nhà lấy đồ mang vào viện, cháu sợ không dám về nhà một mình, phải có người đi cùng"- chị Th. nói.

Tin liên quan

Triệu tập người hành hung, gây thương tích cho nam shipper

Triệu tập người hành hung, gây thương tích cho nam shipper

(NLĐO)- Đang ngồi bên đường lựa hàng để giao cho khách, bất ngờ anh L. bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, đạp mạnh vào lưng, dùng gạch đập vào vùng đầu.

Khởi tố vụ rượt đuổi, hành hung dã man thương lái mua sầu riêng tại Đồng Tháp

(NLĐO) - Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng

Bắt khẩn cấp 2 người đi ô tô hành hung dã man nam sinh 19 tuổi

(NLĐO)- Có dấu hiệu vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt ẩu, nhóm người đi ô tô còn chặn đầu xe máy của nam sinh, dùng hung khí tấn công nạn nhân.

cố ý gây thương tích hành hung đánh người phụ nữ Tạm giữ người đàn ông người phụ nữ ôm con
