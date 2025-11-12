Ngày 12-11, Báo Người Lao Động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiện Tân (tỉnh Lạng Sơn) trao 250 triệu đồng, là tiền của bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ cho 5 hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà do sạt sở đất, ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 (MATMO).



Trao 250 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai

Theo đó, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt, gồm: gia đình ông Nông Văn Chiến (SN 1959), bà Trần Thị Mộc (SN 1964), Vi Văn Pản (SN 1955), Nguyễn Thị Yến (SN 1985) và Lý Văn Minh (SN 1979), đều ở xã Thiện Tân. Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp qua chương trình kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả bão lũ do Báo Người Lao Động phát động thời gian qua.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Huy Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Thiện Tân, cho biết sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão số 11 (ngày 6-10), sạt lở đất trên địa bàn xã khiến nhà của 5 hộ dân bị đổ sập hoàn toàn, vùi lấp toàn bộ tài sản, rất may không có thiệt hại về người.

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho các hộ gia đình tại xã Thiện Tân

Ông Trần Thế Dũng, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, và ông Cao Huy Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thiện Tân, trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho 5 hộ dân trên địa bàn xã Thiện Tân

Theo ông Cao Huy Hải, cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và nhân dân địa phương, cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 5 hộ gia đình khắc phục khó khăn ban đầu, nhưng đến nay vẫn chưa thể xây dựng lại nhà mới để an cư.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thiện Tân nhấn mạnh bên cạnh việc chuẩn bị kinh phí để xây dựng lại nhà mới, các hộ dân cũng đang bố trí vị trí đất khác, do vị trí cũ hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Với tổng số tiền hỗ trợ 250 triệu cho 5 hộ gia đình của bạn đọc Báo Người Lao Động, ông Hải nhấn mạnh đây là sự động viên, sẻ chia kịp thời, và cũng là nguồn kinh phí để cùng với các nguồn lực khác, giúp cho các hộ dân sớm xây dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thiện Tân cảm ơn Báo Người Lao Động và bạn đọc của Báo, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ trong thời gian tới.

Ông Nông Văn Chiến đứng bần thần bên ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở

Gia đình ông Chiến chỉ kịp chạy thoát thân, toàn bộ tài sản bị vùi lấp

Đứng bần thần nhìn ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn do sạt lở đất, ông Nông Văn Chiến cho biết cả gia đình 5 người chỉ kịp chạy thoát thân trước khi ngọn núi phía sau đổ sập xuống ngôi nhà vào ngày 6-10.

Theo ông Chiến, toàn bộ tài sản của gia đình bị vùi lấp dưới bùn đất. Do vị trí đất hiện tại vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, nên gia đình ông phải tính phương án tìm vị trí đất mới để xây dựng lại nhà.

Nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ bạn đọc Báo Người Lao Động, ông Chiến bày tỏ xúc động, cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia và cho biết đây là nguồn động viên lớn để gia đình sớm xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Về phía Báo Người Lao Động, ông Trần Thế Dũng, Phó trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Bắc chia sẻ với những thiệt hại của người dân do mưa lũ trên địa bàn xã Thiện Tân nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Theo ông Trần Thế Dũng, thời gian qua, với sự đóng góp, ủng hộ của bạn đọc trên khắp cả nước, Báo Người Lao Động đã kịp thời trao hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai tại nhiều địa phương như Thái Nguyên, TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai… Với kinh phí hỗ trợ hôm nay, ông Dũng mong 5 gia đình tại xã Thiện Tân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng của bão số 11, vào đầu tháng 10-2025, trên địa bàn xã Thiện Tân bị ngập lụt diện rộng, với khoảng 271 hộ dân bị ngập. Theo ông Cao Huy Hải, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã khoảng 50 tỉ đồng.



