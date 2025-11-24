Với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) năm 2025 - diễn ra từ ngày 25 đến 27-11 tại TP HCM - thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam khi hướng tới nền kinh tế phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Là một sự kiện đối thoại chính sách tầm vóc quốc tế, AEF năm 2025 đã nhận được sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của nhiều tổ chức, định chế quốc tế uy tín toàn cầu. Diễn đàn còn có sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh, cũng như các tổ chức học thuật, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Trong không gian mới, với quy mô kinh tế, dân số và nhu cầu phát triển ngày càng lớn của TP HCM, đòi hỏi một mô hình tăng trưởng mới, tối ưu hóa không gian phát triển và huy động hiệu quả mọi nguồn lực. Điều này đặt ra yêu cầu TP HCM phải có cách thức vận hành linh hoạt hơn, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời tạo thêm kênh hợp tác sâu rộng và thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với thế giới.

AEF năm 2025 được kỳ vọng giúp doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác toàn cầu, nắm bắt các xu hướng phát triển hiện đại và đủ tầm, đủ nguồn lực, trí tuệ, bản lĩnh để hòa nhập với sân chơi quốc tế. Đơn cử, chương trình kết nối CEO500 - Tea Connect chủ đề "TP HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" là một trong những điểm nhấn, bởi đây là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và chính quyền TP HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ, quản trị đô thị hiện đại…

Bên cạnh đó là những chương trình hợp tác chiến lược giữa các cơ quan quản lý, trung tâm đổi mới sáng tạo, tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian, logistics - cảng biển, tài chính quốc tế và thu hút nguồn vốn kiều hối cho khoa học - công nghệ.

Những chương trình hợp tác này sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho các dự án quy mô lớn, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao tại TP HCM; đồng thời khẳng định vai trò trung tâm kết nối quốc tế của Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

AEF năm 2025 cũng là dịp để TP HCM giới thiệu chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư…

Từ năm 2018, Diễn đàn Kinh tế TP HCM bắt đầu được tổ chức với kỳ vọng tạo ra một khuôn khổ, một sân chơi lớn để kết nối, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác kinh tế cho cộng đồng trong nước và quốc tế, gắn với các chiến lược quốc gia. Sau 5 lần tổ chức, diễn đàn đã vượt ra ngoài phạm vi của một sự kiện kinh tế thuần túy, trở thành hoạt động hợp tác quốc tế toàn diện của TP HCM, với sự liên kết chặt chẽ giữa thành phố, trung ương và quốc tế.