Tâm thế mới, tư duy mới

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh toàn hệ thống chính trị thành phố thống nhất tinh thần: việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan lẫn nhau không đùn đẩy

Ngày 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 2. Một trong những nội dung được đại biểu thảo luận tại hội nghị là tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Tận dụng mọi điều kiện để tăng trưởng

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, cho biết thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 10%. Viện đã phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng. Kịch bản cơ sở đặt mức tăng trưởng tiệm cận năm 2025, khoảng 8,5%-9%, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục phức tạp và các chính sách trong nước còn độ trễ nhất định.

Kịch bản thuận lợi hơn dự kiến mức tăng trưởng 9%-10,5%, khi thành phố phát huy tốt hơn nguồn lực từ kinh tế tư nhân, tiếp tục tháo gỡ các dự án vướng mắc và triển khai hiệu quả các chính sách mới, đặc biệt là Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 98/2023/QH15 vừa được Quốc hội thông qua. Kịch bản thuận lợi nhất đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5%-11%. Kịch bản này đòi hỏi tiền đề quan trọng là chuyển hóa toàn bộ Nghị quyết mới thành các dự án cụ thể.

Qua rà soát, chỉ đạo của UBND TP HCM đã xác định được khoảng 12-15 dự án từ các nhà đầu tư chiến lược, mỗi dự án có khả năng thu hút dòng vốn từ 5-10 tỉ USD. Đây là nguồn lực rất quan trọng để đưa vào thị trường trong giai đoạn tới. Song song đó, đầu tư công tiếp tục là động lực then chốt. Trung tâm Tài chính quốc tế đã có nghị quyết và nghị định, đang chờ Chính phủ "bấm nút" chính thức trong tháng 12, qua đó tạo điều kiện đưa các dòng tiền, dòng vốn mới vào nền kinh tế từ năm 2026.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao Bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Một số khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng được các đại biểu đề cập, thảo luận. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, cho biết UBND TP HCM vừa ban hành Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Thực trạng biên chế hiện nay cho thấy TP HCM đang bố trí thừa 1.052 công chức nhưng đồng thời lại thiếu 935 công chức. Để giải quyết tình trạng trên, UBND TP HCM đã đề ra 5 nhóm giải pháp, trong đó có phương án sắp xếp cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết việc triển khai đề án hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gợi mở Sở Nội vụ cần làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất lộ trình, bảo đảm sự cân đối, hài hòa trong tổng thể chung, có sự chia sẻ giữa nơi thừa và nơi thiếu, cũng như với đội ngũ đang công tác. Ông lưu ý khi sắp xếp phải bảo đảm xuyên suốt đội hình nơi được sắp xếp phải mạnh hơn; hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

9 nhóm việc trọng tâm

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá hội nghị đã đạt kết quả tích cực, hoàn thành đầy đủ các nội dung chương trình đề ra. Sáu văn kiện trình hội nghị cơ bản nhận được sự đồng thuận của các đại biểu.

Bí thư Thành ủy TP HCM xác định 2 nhóm nhiệm vụ lớn trong năm 2026. Thứ nhất là giữ cho thành phố bình yên; giải quyết các tồn tại; nhất là những vấn đề mà Tổng Bí thư đã gợi ý tại đại hội vừa qua, gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy; cùng hàng loạt dự án tồn đọng và bức xúc của người dân. Thứ hai là tập trung xây dựng TP HCM phát triển với tư cách là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, nơi ứng dụng những tiến bộ của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trung tâm về văn hóa, trung tâm về văn minh đô thị. "Tất cả những điều chúng ta làm chỉ có một mục tiêu. Đó là nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp coi TP HCM là mảnh đất đầu tư, sinh lợi" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy TP HCM gợi ý 9 nhóm việc trọng tâm. Đầu tiên, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Đảng ủy UBND TP HCM xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Nghị quyết mới; tranh thủ triển khai ngay và "ứng xử" với Nghị quyết mới một cách hiệu quả nhất. Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM cần mạnh dạn đề xuất cơ chế đặc thù trong thẩm quyền thành phố và Trung ương.

Đối với những dự án trọng điểm, đề nghị Đảng ủy UBND TP HCM tham mưu để Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM phân công các ủy viên cụ thể, chịu trách nhiệm phụ trách, giao khoán. Bí thư Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu rà soát, thống kê, số hóa toàn bộ tài sản công, nhất là nhà, đất trên địa bàn, xem đây là nguồn lực rất lớn để ưu tiên cho y tế, giáo dục, cây xanh, thực hiện những hợp đồng theo phương thức BT.

Cuối cùng, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Đảng ủy UBND TP HCM nghiên cứu 3 việc: nghiên cứu cơ chế thưởng ngân sách trong năm tiếp theo cho địa phương làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm; đề xuất chỉ tiêu phát triển cây xanh tập trung cho khu vực đô thị; xây dựng một phương thức giải đáp vướng mắc cho cơ sở kịp thời, theo từng ngành.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh trong toàn hệ thống chính trị thành phố thống nhất tinh thần: Việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan lẫn nhau không đùn đẩy. "Mọi người ý thức và làm đúng 3 điều này, tôi tin chúng ta sẽ thành công" - Bí thư Thành ủy TP HCM đúc kết.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chưa bao giờ thuận lợi hơn Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết chưa bao giờ thành phố có điều kiện thuận lợi như hiện nay, với thủ tục đơn giản hơn, phân cấp mạnh mẽ hơn và nhiều chính sách đặc thù mới. Trong đó, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 98/2023/QH15 vừa được Quốc hội thông qua được xem là "phiên bản mới" với nhiều nội dung đột phá. Cụ thể, cơ chế TOD cho phép thành phố giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông để đầu tư phát triển; chỉ thực hiện một quy hoạch chung thay vì nhiều loại quy hoạch như trước đây; xác định rõ nhà đầu tư chiến lược với thủ tục thông thoáng; hình thành khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép Hạ...

Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM: Hạn chế phương tiện gây ô nhiễm theo lộ trình TP HCM đã xây dựng đề án giảm ô nhiễm môi trường từ nay đến năm 2030, đưa ra những định hướng dài hạn đến năm 2045. Để giảm ô nhiễm, TP HCM đã tập trung cho việc chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân sang giao thông công cộng, trong đó trọng tâm là chuyển đổi xe buýt sử dụng xăng, dầu sang xe buýt điện và CNG (khí thiên nhiên). Đến nay, thành phố đã chuyển đổi được 50% số lượng xe buýt, qua đó góp phần giảm ô nhiễm từ phương tiện công cộng. TP HCM cũng chuyển đổi 71% xe taxi trên địa bàn sang sử dụng động cơ điện thay cho xăng, dầu. Đây là giải pháp mà ngành nông nghiệp - môi trường cùng ngành giao thông vận tải đang phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích chuyển đổi, hạn chế phương tiện gây ô nhiễm theo lộ trình, xây dựng các đề án giảm phương tiện gây ô nhiễm trong khu vực lõi đô thị. Thiếu tướng TẠ VĂN ĐẸP, Phó Giám đốc Công an TP HCM: 4 giải pháp trọng tâm hướng đến thành phố không ma túy Để hướng đến thành phố không ma túy, TP HCM phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có 4 giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, Đảng bộ TP HCM phải có nghị quyết chuyên đề, phân kỳ lộ trình hằng năm, phân chia rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân và cách thức thực hiện. Thứ hai, phát huy vai trò của MTTQ trên cơ sở phát động thi đua toàn dân phòng chống ma túy. Chương trình này sẽ được triển khai đến các khu phố, ấp; mỗi khu phố, ấp sẽ xây dựng mô hình đại đoàn kết, mô hình tổ không ma túy. Thứ ba, thành phố cần phải chọn những địa bàn trọng điểm về ma túy nói chung và tội phạm nói riêng để thực hiện chuyển hóa địa bàn. Thứ tư, vai trò của lực lượng nội chính. Công an thành phố sẽ trấn áp mạnh tội phạm trong nước, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất ma túy. Đồng thời, ký kết quy chế phối hợp với công an nước bạn; triển khai lực lượng, nghiệp vụ từ xa, từ sớm để trấn áp tội phạm.



