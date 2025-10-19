HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tạm thời thoát hiểm

NGẢI SA

Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Sébastien Lecornu đã chọn trả cái giá rất đắt để trụ lại cương vị cầm quyền

Với 289 phiếu ủng hộ so với 271 phiếu chống, tức là chênh lệch chỉ có 18 phiếu, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã qua được cửa ải bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội do phe cực tả khởi xướng hôm 16-10. Cả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do cánh cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa tiến hành cũng không nhận đủ đa số phiếu để phế truất ông Lecornu.

Thủ tướng Pháp thoát hiểm nhờ sự hậu thuẫn của gần 70 nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội trong quốc hội. Đảng này giờ trở thành thế lực "lập vua" ở nước Pháp vì cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất đã đưa lại kết quả là hình thành 3 khối lớn ngang ngửa nhau: Phe cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron, phe cánh tả và phe cực hữu, dân túy, dân tộc chủ nghĩa. 

Không bên nào trong 3 phe lớn này chiếm đa số trong quốc hội bao gồm 577 ghế và cũng chẳng sẵn sàng liên minh với nhau để cùng cầm quyền. 

Phe cánh tả và phái cực hữu, dân túy, dân tộc chủ nghĩa đều chủ trương dùng việc hạ bệ tất cả thủ tướng do ông Macron đề cử để đẩy nhà lãnh đạo này tới tình thế phải giải tán quốc hội và rồi phải từ chức.

Tạm thời thoát hiểm - Ảnh 1.

Khung cảnh tại Quốc hội Pháp sau khi có kết quả một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm vào Thủ tướng Sébastien Lecornu hôm 16-10. Ảnh: AP

Ông Lecornu vốn là Bộ trưởng Quốc phòng khi được ông Macron đề cử làm Thủ tướng và là Thủ tướng thứ 7 trong hơn 8 năm ông Macron làm Tổng thống đến nay. Không đầy 12 giờ sau khi công bố nhân sự nội các hôm 6-10, ông Lecornu từ chức thủ tướng vì không còn được Đảng Cộng hòa ủng hộ. Hai ngày sau đó, ông này được ông Macron đề cử lại làm thủ tướng. Qua đó có thể thấy ông Lecornu hiện là giải pháp cuối cùng đối với ông Macron, cũng như Đảng Xã hội là sự giải cứu cuối cùng đối với ông Lecornu.

Điều này lý giải vì sao cặp bài trùng Macron - Lecornu giờ phải chấp nhận trả giá rất đắt cho Đảng Xã hội. Cái giá ấy là ngừng thực hiện cải tổ hưu trí cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống định kỳ vào năm 2027 và giảm bớt mức độ tiết kiệm trong kế hoạch ngân sách cho năm tới. 

Cải tổ hưu trí và tiết kiệm ngân sách để giảm nợ công và thâm hụt ngân sách đều là những mục tiêu cầm quyền trọng tâm của ông Macron. Nếu không làm thế, Pháp sẽ gặp rắc rối lớn với Liên minh châu Âu (EU) bởi không đáp ứng những tiêu chí về tăng trưởng và ổn định tài chính, ngân sách mà EU áp dụng chung cho các thành viên tham gia khu vực đồng euro. Khi ấy, nước Pháp sẽ bị coi là bệnh nhân trong EU chứ không thể trở thành thành viên lãnh đạo và dẫn dắt có đủ thực lực và uy tín.

Trong khi đó, cuộc cải cách hưu trí được ông Macron xem là thành tựu cầm quyền lớn nhất, trọng tâm nhất và quan trọng nhất của mình cho tới nay. Phải buông bỏ nó bây giờ không chỉ rất đau đớn mà còn rất tai hại đối với thể diện và uy danh của ông. Buông bỏ nó trở thành bằng chứng về cầm quyền thất bại đối với ông Macron.

Trong tình cảnh bị giằng xé giữa giữ thành quả và tham vọng với mất quyền lực, bộ đôi Macron - Lecornu đã chọn trả giá đắt để trụ lại ở cương vị cầm quyền. Dù vậy, sự giải cứu vừa qua cũng chỉ là nhất thời và tạm thời. Một khi phải lụy Đảng Xã hội thì hai ông Macron và Lecornu chỉ có thể cầm quyền cho qua ngày, không thể kiến tạo nên thành quả to lớn và chính phủ không thể ổn định. 

Hai khối kia trong quốc hội sẽ chống phá càng quyết liệt. Nước Pháp tiếp tục là mối lo ngại của EU chứ không thể là chỗ dựa giữa thời sóng to bão lớn trên nhiều phương diện. 

Tin liên quan

Diễn biến khó tin trên chính trường Pháp

Diễn biến khó tin trên chính trường Pháp

(NLĐO) - Tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm thủ tướng Pháp chỉ sau khi ông xin từ chức 4 ngày.

Thế khó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại đang đối mặt thách thức chính trị nghiêm trọng khác sau khi ông Sébastien Lecornu bất ngờ từ chức thủ tướng ngày 6-10.

Chính trường Pháp thêm khủng hoảng

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu bất ngờ từ chức hôm 6-10 trong diễn biến gây sốc và khiến đất nước chìm sâu hơn vào khủng hoảng chính trị.

Pháp Thủ tướng Tổng thống Emmanuel Macron
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo