Chính trường Pháp thêm khủng hoảng

Theo đài CNN, quốc gia này đã rơi vào tình trạng tê liệt chính trị sau khi cuộc bầu cử sớm năm 2024 không mang lại cho bất kỳ đảng nào đa số tuyệt đối trong quốc hội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của ông Lecornu. Là đồng minh quan trọng của Tổng thống Macron, ông Lecornu là thủ tướng thứ 5 của Pháp trong chưa đầy 2 năm nhưng chỉ đảm nhận vị trí này chưa đến 1 tháng.

Ông Lecornu từ chức 1 ngày sau khi công bố nội các mới, theo đó 12 bộ trưởng từng làm việc dưới thời người tiền nhiệm François Bayrou. Các đảng phái chính trị cánh tả lẫn cánh hữu đều chỉ trích nội các mới là thiếu đổi mới. Ngay cả ông Bruno Retailleau, người vừa được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, hôm 5-10 cũng cho rằng thành phần chính phủ "không phản ánh được sự thay đổi như đã hứa".

Ông Sébastien Lecornu phát biểu sau khi nộp đơn từ chức thủ tướng Pháp hôm 6-10 Ảnh: AP

Riêng ông Jordan Bardella, lãnh đạo Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN), đổ lỗi cho Tổng thống Macron về sự sụp đổ của chính phủ khi cho rằng chính nhà lãnh đạo này là người lựa chọn nội các. Ông Bardella cũng kêu gọi giải tán quốc hội. Trong khi đó, người phát ngôn của Đảng Xã hội Pháp Arthur Delaporte cho rằng ông Macron chỉ có 2 lựa chọn là giải tán Quốc hội hoặc từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống mới.

Trước khi từ chức, ông Lecornu được giao nhiệm vụ đầy thách thức là thúc đẩy việc thông qua một ngân sách cắt giảm tại quốc hội nhằm kiềm chế thâm hụt đang gia tăng. Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2024 ở mức 5,8% GDP trong khi Liên minh châu Âu (EU) quy định con số này không vượt quá 3% GDP.



