Tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Từ ngày 27-5 đến 1-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta đã có chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường công tác ngày 27-5. Ảnh: TTXVN



Những kết quả nổi bật

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt và đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Càng có ý nghĩa hơn khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn Philippines là nước Chủ tịch ASEAN 2026, Singapore là nước Chủ tịch của ASEAN 2027 và Việt Nam là nước chủ nhà cấp cao APEC 2027. Vì vậy, chuyến thăm lần này đã mở ra phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác khi Việt Nam và cả ba đối tác đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới và trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của ta đã có các chương trình làm việc phong phú, thực chất, đặc biệt là các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng với các vị lãnh đạo cấp cao của Thái Lan, Singapore, Philippines, có các cuộc làm việc, tham gia các diễn đàn quan trọng với các tập đoàn, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, tìm hiểu các cơ sở khoa học - công nghệ tiêu biểu và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại ba nước. Cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất, có nhiều biệt lệ; Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân đã ra tận máy bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân; cả Tổng thống và Thủ tướng Singapore có các cuộc hội đàm, trao đổi và chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, một điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh, quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia. Phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về tình hình thế giới hiện nay, những thách thức đặt ra và những kiến nghị, đề xuất quan trọng, được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Có thể thấy rõ, chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực; thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thông điệp về hòa bình đã được truyền tải đầy thuyết phục trong phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La. Phát biểu được dư luận trong, ngoài khu vực đặc biệt quan tâm và phản hồi rất tích cực; thể hiện đậm nét vai trò của Việt Nam với tư cách một thành viên trách nhiệm, một tiếng nói uy tín trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN

Một kết quả nổi bật nữa của chuyến thăm là tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ. Ta đã thúc đẩy về chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên Đối tác chiến lược tăng cường. Các nhà lãnh đạo nhất trí xác lập các cơ chế mới, thể hiện sự tin cậy chính trị, gia tăng chiều sâu quan hệ và tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu; trọng tâm là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031 và cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Ta đã củng cố toàn diện, thúc đẩy hợp tác năng động, hiệu quả với ba nước trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; gia tăng gắn kết, liên kết giữa Việt Nam với các nước và giữa các nước ASEAN, cụ thể hóa nội hàm, thúc đẩy các đột phá, phát triển mới về chất trên các lĩnh vực hợp tác giữa ta và 3 nước về quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Đồng thời, hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mới nhiều tiềm năng, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự phát triển của nước ta được mở rộng, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, chính phủ điện tử, du lịch và kết nối địa phương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Một kết quả đáng chú ý là kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú. Các thành viên đoàn chính thức đã có nhiều cuộc làm việc, trao đổi thực chất với các đối tác tại ba nước. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan có sự tham dự của Thủ tướng Thái Lan và sự tham gia của khoảng gần 700 doanh nghiệp hai nước, trong đó có 550 doanh nghiệp Thái Lan; Diễn đàn Kết nối Công nghệ TechConnect tại Singapore có sự tham gia của 500 đại diện nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu hai nước. 20 văn kiện hợp tác, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines. Những con số đầy ấn tượng đó thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa ta và 3 nước.

"Như vậy có thể thấy chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối ngoại thuận lợi, nhất là đối với các đối tác trong ASEAN, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực. Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp chủ động, tích cực vào giải quyết các vấn đề chung của quốc tế" - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định.

Điều làm nên tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta tới ba nước Thái Lan, Singapore, Philippines mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trước hết, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với quan hệ với Thái Lan, Singapore, Philippines cũng như với các nước ASEAN nói chung. Diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, là chuyến thăm các nước Đông Nam Á đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng ta thăm Philippines. Thái Lan, Singapore, Philippines đều là những nước có vị trí quan trọng ở Đông Nam Á, là các nước tham gia sáng lập ASEAN, là đối tác chủ chốt của Việt Nam trong khu vực.

Thứ hai, với các kết quả sâu sắc, toàn diện vừa nêu, chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ của ta với 3 nước ASEAN, tạo thêm những nền tảng quan trọng, đề ra những định hướng để thúc đẩy quan hệ sâu rộng, thực chất với các nước bạn trong thời gian tới. Việc Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cả 3 nước, nhất là trong bối cảnh có nhiều điểm đồng trong giai đoạn phát triển mới của mỗi nước phù hợp với nguyện vọng của người dân và lợi ích mỗi nước, qua đó tăng cường hơn nữa đoàn kết trong ASEAN, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực, trên thế giới.

Thứ ba, với các kết quả, thỏa thuận đạt được, chuyến thăm mở ra những cơ hội lớn để tranh thủ hợp tác, kinh nghiệm, nguồn lực quốc tế, đặc biệt là của Thái Lan, Singapore, Philippines để tạo thêm điều kiện cho việc đạt các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, dư luận các nước, dư luận quốc tế cũng rất quan tâm đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 3 nước, đặc biệt là việc lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Shangri-La. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm, những nội dung phát biểu dẫn đề tại Diễn đàn đã khẳng định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của ta, cũng như mong muốn của Việt Nam trong đóng góp vào các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề không chỉ thể hiện sự coi trọng của quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam, mà còn cho thấy cộng đồng quốc tế trông đợi những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.

Nhìn lại, có thể thấy chuyến thăm đã thể hiện rõ nét đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cho thấy sự đổi mới tư duy, cách thức tổ chức các hoạt động đối ngoại theo hướng đặt lên hàng đầu yếu tố hiệu quả, thực chất trên nền tảng các mối quan hệ hữu nghị và có tầm quan trọng chiến lược; cũng như cho thấy tính hiệu quả và ý nghĩa của ngoại giao nguyên thủ với việc định hướng chiến lược cho quan hệ, tạo đà và nâng tầm hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và các đối tác.

Phát huy các kết quả của chuyến thăm

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Thái Lan, Singapore, Philippines, dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo ba nước đều nhấn mạnh việc triển khai các kết quả của chuyến thăm theo hướng tập trung vào hành động thực chất, khai thác tối đa dư địa hợp tác. Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả chuyến thăm.

Với tư duy, tinh thần phát triển mới của đất nước, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao ta và các nước, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể triển khai các thỏa thuận cấp cao theo hướng lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu và lấy hiệu quả, kết quả cụ thể làm thước đo. Cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả chuyến thăm cũng như tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam với các nước Đông Nam Á để tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành, địa phương.

Trong hợp tác với các nước, cần đẩy mạnh tham vấn chiến lược, phối hợp chính sách qua các trao đổi, tiếp xúc song phương ở cấp cao và các cấp và tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, ưu tiên và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu đối với sự phát triển của mỗi nước và môi trường khu vực hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển.