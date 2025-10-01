Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sáng nay 1-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sáng 10-1, tại tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình- Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự, chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình- Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 240.000 đảng viên.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Theo ông Trương Quốc Huy, Đại hội lần này có trách nhiệm thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng để đưa Ninh Bình phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình- Ảnh 3.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Đại hội cũng thể hiện trách nhiệm, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề trọng đại của đất nước thông qua việc nghiêm túc thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hướng đến 100 năm thành lập Đảng vào cuối nhiệm kỳ và đặt nền móng cho tầm nhìn dài hạn đến 2045 - khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình- Ảnh 4.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Phương châm Đại hội được xác định là: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá". Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu chính thức và 285 đại biểu khách mời.

Đại hội thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị gồm: Tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình- Ảnh 5.

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội xác định đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa mục tiêu, Ninh Bình sẽ tập trung ba đột phá: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xanh và bền vững; xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế với các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao gắn với di sản; phát triển hệ thống đô thị thông minh, xanh, hiện đại.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày (30-9 và 1-10), trong đó phiên chính thức diễn ra ngày 1-10. 

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

(NLĐO) – Nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Kết quả, có 17 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII diễn ra trong 3 ngày

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả".

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh gồm 63 thành viên

trưởng ban tổ chức trung ương Ủy viên Bộ Chính trị đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình Lê Minh Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo