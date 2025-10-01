Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sáng 10-1, tại tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự, chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung...

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 240.000 đảng viên.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Theo ông Trương Quốc Huy, Đại hội lần này có trách nhiệm thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng để đưa Ninh Bình phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Đại hội cũng thể hiện trách nhiệm, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề trọng đại của đất nước thông qua việc nghiêm túc thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hướng đến 100 năm thành lập Đảng vào cuối nhiệm kỳ và đặt nền móng cho tầm nhìn dài hạn đến 2045 - khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030



Phương châm Đại hội được xác định là: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá". Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu chính thức và 285 đại biểu khách mời.

Đại hội thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị gồm: Tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội xác định đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa mục tiêu, Ninh Bình sẽ tập trung ba đột phá: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xanh và bền vững; xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế với các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao gắn với di sản; phát triển hệ thống đô thị thông minh, xanh, hiện đại.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày (30-9 và 1-10), trong đó phiên chính thức diễn ra ngày 1-10.