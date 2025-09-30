HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII diễn ra trong 3 ngày

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả".

Chiều 30-9, Bộ Công an họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII diễn ra trong 3 ngày - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chủ trì buổi họp báo

Theo đó, Đại hội với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả", Đại hội thể hiện khát vọng và trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, tham gia kiến tạo phát triển đất nước. Cùng với đó, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước.

Chủ trì cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến thời điểm này, Bộ Chính trị đã nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội. Bộ Chính trị đã đánh giá, ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc về công tác chuẩn bị của Đảng ủy Công an Trung ương. Bộ Chính trị đã đồng ý việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ chiều 3-10 đến ngày 5-10 tại Hội trường lớn, Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội là "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân", với tổng số 350 đại biểu được triệu tập.

Các văn kiện trình Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội.

Theo Bộ Công an, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

