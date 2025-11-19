Ông Hà Quang Trung giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Sáng 19-11, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) để quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Ông Hà Quang Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Lai Châu

HĐND tỉnh Lai Châu giới thiệu và bầu ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39/40 đại biểu dự họp tán thành, đạt 97,5%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung khẳng định tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hiện đúng chức trách quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân; thống nhất ý chí và hành động để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả.

Trước mắt, tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể, và sự ủng hộ, chung sức của nhân dân toàn tỉnh để cùng xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Trước đó, theo Quyết định số 2524-QĐNS/TW, ngày 14-11-2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương do được Trung ương điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27-10-1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.



