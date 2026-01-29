HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa là ai?

Tuấn Minh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa sau gần 1 năm khuyết vị trí này

Ngày 29-1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa là ai? - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đức Quế, tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, ngày 28-1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã có thông báo tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đối với ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT.

Cũng trong ngày 28-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Tạ Hồng Lựu, quyền Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Như vậy, sau gần 1 năm khuyết vị trí giám đốc sở, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có giám đốc sau khi giám đốc tiền nhiệm chuyển công tác.

Ông Đỗ Đức Quế sinh năm 1981, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành sinh học. Ông Đỗ Đức Quế có nhiều năm công tác tại Trường THPT Hạ Hòa; Trường THPT Thạch Kiệt và Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông được luân chuyển về Bộ GD-ĐT, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Đến tháng 3-2025, sau sắp xếp, ông Đỗ Đức Quế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông.

Tin liên quan

Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

(NLĐO)- Điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(NLĐO)- Ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở Tài chính

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

sở giáo dục tỉnh Thanh Hóa giám đốc sở Tân giám đốc Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo