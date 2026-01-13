Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Chiều 13-1, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.



Ông Cù Ngọc Trang giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng.

Theo đó, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long (SN 1975), Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú (SN 1984), Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1975), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn (SN 1977), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (SN 1984), Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978), Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc (SN 1975), Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (SN 1975), Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long (SN 1971), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động bà Nguyễn Thị Liễu (SN 1975), Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Nội vụ Hà Nội, đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Cầu Giấy. Điều động ông Hoàng Văn Bằng (SN 1971), Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội.