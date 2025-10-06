Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 6-10, tin từ Văn Phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ngày 4-10 vừa ký ban hành quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Trung, tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Ông Lê Văn Trung được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa thay ông Phạm Nguyên Hồng đã được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Trung được căn cứ Thông báo số 2103-TB/TU ngày 3-10-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa theo tờ trình số 1132/TTr-SNV ngày 4-10-2025.

Theo quyết định, thời gian bổ nhiệm ông Lê Văn Trung giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa là 5 năm kể từ ngày ký.

Ông Lê Văn Trung sinh năm 1980, quê quán xã Minh Tâm, tỉnh Thanh Hóa. Ông Trung có trình độ học vấn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn, Thạc sĩ Kinh tế chính trị. Cao cấp lý luận chính trị. Ông Trung hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trước khi trở thành tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, ông từng có thời gian dài làm việc và trưởng thành từ công tác đoàn, giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Năm 2020, ông được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy (cũ); ngày 1-7-2025 ông làm Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện.



