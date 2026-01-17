551 sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM tốt nghiệp: Mở ra chặng đường mới

Ngày 17-1, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức lễ tốt nghiệp trình độ đại học, đợt xét tháng 12-2025, hình thức đào tạo chính quy cho 551 tân cử nhân thuộc 11 khoa. Buổi lễ không chỉ là dấu mốc khép lại hành trình học tập mà còn mở ra chặng đường mới trong cuộc đời của các sinh viên vừa chính thức rời giảng đường.

GS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân

Phát biểu tại buổi lễ, GS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, nhấn mạnh lễ tốt nghiệp đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo – giai đoạn trưởng thành và "thành nhân" của mỗi sinh viên. Theo GS Hà, thành công hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ trong suốt 4 năm học, nhưng cũng mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài phía trước.

Gửi gắm đến các tân cử nhân, hiệu trưởng nhà trường căn dặn trong môi trường làm việc mới, họ cần không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và những người đi trước, sẵn sàng thích ứng với điều kiện làm việc có nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội phát triển.

Ông Hà nhấn mạnh sự tự tin, bản lĩnh và nhiệt huyết chính là yếu tố giúp các cử nhân làm chủ cuộc đời, tiếp tục tiến tới thành công như đã từng làm được trong những năm đại học.

Bên cạnh đó, GS Nguyễn Minh Hà khuyến khích sinh viên luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân, duy trì tinh thần tự học, học tập suốt đời, đặc biệt là cập nhật kiến thức và công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Tinh thần trách nhiệm, sự khiêm nhường nhưng không tự ti, cùng lối sống biết sẻ chia với gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng cũng được xem là nền tảng quan trọng để mỗi cá nhân phát triển bền vững.

Theo thông tin từ Trường ĐH Mở TPHCM, hơn 90% sinh viên trường này đã tìm được việc làm trong vòng 12 tháng sau khi ra trường. Đáng chú ý, Khoa Kinh tế và Quản lý công đạt tỉ lệ sinh viên có việc làm lên tới 94,81%, tiếp đến là Khoa Tài chính – Ngân hàng với 94,21%.

Những con số này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo và cam kết của Trường ĐH Mở TPHCM trong việc đồng hành cùng sinh viên trên con đường lập thân, lập nghiệp.