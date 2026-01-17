HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

551 sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM tốt nghiệp: Mở ra chặng đường mới

Huy Lân

(NLĐO) - Lễ tốt nghiệp Trường ĐH Mở TPHCM không chỉ là việc trao bằng cho 551 sinh viên mà còn hé lộ thông điệp và tỉ lệ việc làm.

Ngày 17-1, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức lễ tốt nghiệp trình độ đại học, đợt xét tháng 12-2025, hình thức đào tạo chính quy cho 551 tân cử nhân thuộc 11 khoa. Buổi lễ không chỉ là dấu mốc khép lại hành trình học tập mà còn mở ra chặng đường mới trong cuộc đời của các sinh viên vừa chính thức rời giảng đường.

551 tân cử nhân ĐH Mở TPHCM tốt nghiệp: Điều gì phía sau? - Ảnh 1.

GS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân

Phát biểu tại buổi lễ, GS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, nhấn mạnh lễ tốt nghiệp đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo – giai đoạn trưởng thành và "thành nhân" của mỗi sinh viên. Theo GS Hà, thành công hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ trong suốt 4 năm học, nhưng cũng mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài phía trước.

Gửi gắm đến các tân cử nhân, hiệu trưởng nhà trường căn dặn trong môi trường làm việc mới, họ cần không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và những người đi trước, sẵn sàng thích ứng với điều kiện làm việc có nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội phát triển. 

Ông Hà nhấn mạnh sự tự tin, bản lĩnh và nhiệt huyết chính là yếu tố giúp các cử nhân làm chủ cuộc đời, tiếp tục tiến tới thành công như đã từng làm được trong những năm đại học.

Bên cạnh đó, GS Nguyễn Minh Hà khuyến khích sinh viên luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân, duy trì tinh thần tự học, học tập suốt đời, đặc biệt là cập nhật kiến thức và công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. 

Tinh thần trách nhiệm, sự khiêm nhường nhưng không tự ti, cùng lối sống biết sẻ chia với gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng cũng được xem là nền tảng quan trọng để mỗi cá nhân phát triển bền vững.

Theo thông tin từ Trường ĐH Mở TPHCM, hơn 90% sinh viên trường này đã tìm được việc làm trong vòng 12 tháng sau khi ra trường. Đáng chú ý, Khoa Kinh tế và Quản lý công đạt tỉ lệ sinh viên có việc làm lên tới 94,81%, tiếp đến là Khoa Tài chính – Ngân hàng với 94,21%. 

Những con số này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo và cam kết của Trường ĐH Mở TPHCM trong việc đồng hành cùng sinh viên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Mở TPHCM lập phân hiệu tại Đồng Nai

Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Mở TPHCM lập phân hiệu tại Đồng Nai

(NLĐO)- Việc thành lập phân hiệu tại Đồng Nai của Trường ĐH Mở TPHCM thể hiện định hướng mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa hình thức học tập...

Trường ĐH Mở TP HCM: 35 năm tiên phong mở lối tri thức số

(NLĐO) – Trường ĐH Mở TP HCM dẫn đầu chuyển đổi số giáo dục, là 1 trong 10 trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ giáo dục năm 2025.

Trường ĐH Mở TP HCM ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên, cựu học viên

(NLĐO)-Câu lạc bộ doanh nhân hướng đến kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động cộng đồng, đào tạo và phát triển bền vững.

