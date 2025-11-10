HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tân sinh viên gặp CSGT nên bình tĩnh hỏi: "Em vi phạm gì?"

Trần Thái - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Đây là lời khuyên của các luật sư đối với sinh viên trong chương trình Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Hơn 200 học sinh, sinh viên đã tham dự chương trình giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật trong khuôn khổ chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra vào chiều 9-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TP HCM).

Tại chương trình, các học sinh, sinh viên đã đặt nhiều câu hỏi về nghề luật sư cũng như các tình huống pháp lý thường gặp trong đời sống.

Lúng túng khi gặp CSGT

Nêu câu chuyện thực tế, Gia Hưng (sinh viên Trường Đại học Luật TP HCM) chia sẻ cảm giác lo lắng khi bị CSGT dừng phương tiện. Do mới lên thành phố, chưa quen đường sá, em vi phạm và không biết cách xử lý.

Luật sư Hoàng Anh Sơn (Văn phòng luật sư Hoàng Anh Sơn) cho rằng trong những trường hợp này, sinh viên cần giữ bình tĩnh và hỏi rõ: "Em vi phạm lỗi gì?".

Tân sinh viên cần làm gì khi gặp CSGT? - Ảnh 1.

Đông đảo sinh viên, học sinh tham dự chương trình Job Link 2025

"Nếu CSGT nói bạn vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ… thì phải nêu rõ căn cứ xử lý và xuất trình chứng cứ khi có yêu cầu. Người dân có quyền xem biên bản và yêu cầu giải thích cụ thể" – luật sư Sơn nhấn mạnh.

Nếu người điều khiển phương tiện cho rằng lỗi xuất phát từ yếu tố khách quan (mới đến thành phố, biển báo khuất, nhầm đường…), có thể trình bày rõ ràng, lịch sự. Trường hợp hai bên không thống nhất, CSGT sẽ tiến hành lập biên bản theo quy định.

Luật sư lưu ý không cãi vã, không phản ứng gay gắt, tránh làm tình huống trở nên căng thẳng hoặc bị xử lý về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Nếu không đồng ý với quyết định xử phạt, người dân có thể khiếu nại lần 1 tại cơ quan CSGT, nếu không nhận được kết quả thỏa đáng thì tiến hành khiếu nại lần 2 theo trình tự hành chính.

Để hạn chế rủi ro, các luật sư gợi ý "checklist" cho sinh viên khi tham gia giao thông: Luôn mang theo đầy đủ giấy tờ xe và giấy tờ cá nhân; khi bị dừng xe, tắt máy, giữ bình tĩnh, không bỏ chạy; lịch sự hỏi rõ lỗi và yêu cầu căn cứ nếu bị xử lý; ghi nhận sự việc khi cần thiết; nếu không đồng ý, khiếu nại theo thủ tục hành chính; tìm hiểu và cập nhật Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để tránh vi phạm "vô tình".

Thực tập không lương – sinh viên có đang bị "ép"?

Một câu hỏi khác tại chương trình đến từ Nhật Hạ (Trường Đại học Luật TP HCM): Trong quá trình kiến tập, có nơi yêu cầu sinh viên làm việc như nhân viên chính thức nhưng không trả lương. Vậy quyền lợi của sinh viên ở đâu? Làm sao để có mức lương xứng đáng sau khi ra trường?

Luật sư Đỗ Minh Hạ (Văn phòng luật sư Hoàng Anh Sơn) giải thích cần phân biệt rõ kiến tập, thực tập không phải là quan hệ lao động. Đây là quá trình người học xin cơ hội tiếp cận hồ sơ, học kỹ năng nghề, rèn bản lĩnh.

"Nếu văn phòng hỗ trợ phụ cấp thì đó là sự chia sẻ đáng trân trọng. Còn nếu không, điều quan trọng là sinh viên được học gì và tích lũy được gì" – ông Hạ nói.

Đối với người đi làm chính thức, doanh nghiệp phải ký hợp đồng thử việc và sau đó là hợp đồng lao động kèm chế độ tiền lương và quyền lợi theo quy định.

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) bổ sung: "Để đòi hỏi mức lương cao sau khi ra trường, không có con đường tắt. Giá trị thu nhập tỉ lệ thuận với kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm và thái độ nghề nghiệp mà mỗi bạn tích lũy".

Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 là chuỗi chương trình kết nối nhà tuyển dụng với người lao động do Báo Người Lao Động tổ chức, nhằm cung cấp thông tin việc làm, định hướng nghề nghiệp và tư vấn kỹ năng hội nhập thị trường lao động.

Sau trình báo từ gia đình, Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng lập 5 tổ trinh sát tìm kiếm nữ sinh viên

Sau trình báo từ gia đình, Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng lập 5 tổ trinh sát tìm kiếm nữ sinh viên

(NLĐO) – 5 tổ trinh sát của Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng phát hiện nữ sinh viên giam mình trong một khách sạn ở phường Hòa Cường, sự thật vụ việc từ đó dần hé lộ.

Công an Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "bắt cóc sinh viên"

(NLĐO) - Tin đồn “một sinh viên bị bắt cóc” khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua đã được Công an TP Đà Nẵng khẳng định là bịa đặt.

Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả

(NLĐO) – Các đối tượng gọi điện xưng là công an gây áp lực, khiến nữ sinh viên hoảng loạn vào khách sạn thuê phòng để làm việc với công an qua… online.

