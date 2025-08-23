Điểm 30 chưa chắc đỗ: Vì sao sư phạm ngoại ngữ ĐH Huế "khốc liệt"?

Ngày 23-8, PGS-TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, cho biết năm nay điểm chuẩn ngành sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung Quốc đều đạt mức tuyệt đối 30 điểm. Để bảo đảm chỉ tiêu, trường buộc phải áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển.

30 điểm vào được sư phạm, nếu...

Trước đó, chiều 22-8, ĐH Huế đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh ĐH chính quy tại các khoa, trường trực thuộc. Trong đó, điểm trúng tuyển 2 ngành sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung Quốc theo phương thức lấy điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT đều phải 30 điểm.

30 điểm nếu không đạt các tiêu chí phụ thì chưa thể đỗ vào ngành sư phạm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành sư phạm tiếng Anh yêu cầu thí sinh đạt từ 9,5 điểm trở lên môn ngoại ngữ và 8,5 điểm trở lên môn ngữ văn. Ngành sư phạm tiếng Trung Quốc còn "khắt khe" hơn, đòi hỏi điểm ngoại ngữ tuyệt đối 10.

"Cả nước chỉ có 6 ngành lấy chuẩn 30 điểm, trong đó sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế dẫn đầu vì kèm thêm tiêu chí phụ. Lý do là chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 199 cho sư phạm tiếng Anh, 20 cho sư phạm tiếng Trung Quốc, trong khi tỉ lệ chọi khá cao. Nếu chỉ dừng ở 30 điểm, trường chắc chắn tuyển vượt chỉ tiêu" - PGS-TS Phạm Thị Hồng Nhung giải thích.

Sức nóng của sư phạm ngoại ngữ

Bà Nhung cho rằng "sức nóng" của khối ngành sư phạm ngoại ngữ đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đưa tiếng Anh từ ngoại ngữ tự chọn thành ngoại ngữ chính, nhu cầu giáo viên tăng cao. Thứ hai, các chính sách mới của Bộ GD-ĐT và Chính phủ về cải thiện thu nhập, nâng lương đã tạo động lực cho người chọn nghề giáo. Bên cạnh đó, Nghị định 116/2020/NĐ-CP ưu tiên sinh viên sư phạm với chính sách miễn học phí, trợ cấp sinh hoạt cũng góp phần thu hút thí sinh.

Riêng ngành sư phạm tiếng Anh, từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận 91-KL/TW năm 2024, xác định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, nhu cầu dạy và học tiếng Anh càng lớn. Với tiếng Trung Quốc, đây là một trong 7 ngoại ngữ chính thức của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đang được Bộ GD-ĐT thẩm định sách giáo khoa và mở rộng giảng dạy như ngoại ngữ thứ 2.

"Những yếu tố trên khiến phụ huynh, học sinh liên tục cập nhật thông tin, dẫn đến lượng hồ sơ vào sư phạm ngoại ngữ tăng mạnh, đặc biệt ở tiếng Anh và tiếng Trung. Điểm chuẩn vì thế lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay" - PGS-TS Phạm Thị Hồng Nhung nhấn mạnh.