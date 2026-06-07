HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển Argentina thắng dễ Honduras dù vắng Messi

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Argentina tiếp tục có màn chạy đà trước thềm World Cup khi đánh bại Honduras 2-0 trong trận giao hữu diễn ra trên sân Kyle Field (Texas, Mỹ) sáng 7-6.

Không ngoài dự báo, siêu sao Lionel Messi vẫn chưa thể ra sân do gặp tình trạng quá tải cơ bắp và được Ban huấn luyện của tuyển Argentina cho phép nghỉ ngơi. Việc vắng Messi dù vậy vẫn không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Argentina, như nhiều người vẫn nói vui: "Không Messi, tuyển Argentina vẫn chạy tốt!".

Không chỉ vận hành tốt khi thiếu vắng đội trưởng Messi, Argentina còn cho thấy họ đủ khả năng làm chủ cuộc chơi trước mọi đối thủ. Mới phút thứ 7, Giuliano Simeone đã buộc thủ thành Edrick Menjívar phải trổ tài cứu thua trước khi tiếp tục tạo cơ hội cho Lautaro Martínez đánh đầu nguy hiểm.

Tuyển Argentina thắng dễ Honduras dù vắng Messi - Ảnh 1.

Lautaro Martínez mở tỉ số cho Argentina từ chấm phạt đền

Sau quãng thời gian ngắn Honduras vùng lên đáp trả với cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về Edwin Rodríguez nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà, Argentina nhanh chóng lấy lại thế chủ động và tạo ra hàng loạt pha hãm thành.

Phút 35, từ tình huống bóng bật ra sau cú dứt điểm trúng xà ngang của Giovani Lo Celso, hậu vệ Christopher Meléndez phạm lỗi với Nicolás Tagliafico trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Lautaro Martínez dễ dàng đánh bại Menjívar, mở tỉ số cho đội bóng Nam Mỹ.

Trước khi hiệp một khép lại, Argentina suýt nhân đôi cách biệt nhưng Menjívar kịp thời cản phá pha dứt điểm bằng gót điệu nghệ của Giuliano Simeone.

Tuyển Argentina thắng dễ Honduras dù vắng Messi - Ảnh 2.

Giuliano Simeone thi đấu ngày càng hay tại CLB lẫn tuyển quốc gia

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tiếp tục nắm quyền kiểm soát trận đấu. Phút 54, Lautaro Martínez thực hiện pha kiến tạo tinh tế bằng gót chân sau đường chọc khe của Thiago Almada, tạo điều kiện để Giuliano Simeone băng xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

TIN LIÊN QUAN

Honduras phải lùi sâu chống đỡ và chỉ có pha phá bóng ngay trên vạch vôi của Denil Maldonado mới giúp họ tránh khỏi bàn thua thứ ba sau cú đánh đầu của Facundo Medina. Những sự thay đổi nhân sự liên tiếp ở cuối trận khiến nhịp độ trận đấu giảm xuống. Dù vậy, Argentina vẫn bảo toàn thành công chiến thắng 2-0 chỉ ít ngày trước khi World Cup khởi tranh.

Tuyển Argentina thắng dễ Honduras dù vắng Messi - Ảnh 3.

Người hâm mộ vẫn mong hình ảnh này sớm trở lại cùng tuyển Argentina

Nhà đương kim vô địch World Cup và Copa América sẽ còn một trận giao hữu với Iceland vào ngày 9-6 trước khi bước vào trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương gặp Algeria sau đó 10 ngày.

Tuyển Argentina thắng dễ Honduras dù vắng Messi - Ảnh 4.

Tin liên quan

Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup

Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup

(NLĐO) - HLV Lionel Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung vô địch World Cup 2022 khi công bố danh sách 26 cầu thủ Argentina dự giải đấu ở Bắc Mỹ.

Messi chưa thể góp mặt ở đợt tập huấn tuyển của Argentina cho World Cup 2026

(NLĐO) - HLV trưởng Lionel Scaloni xác nhận Messi chưa thể tham gia trại tập huấn tại Buenos Aires (Argentina), nơi tuyển Argentina hội quân cho World Cup 2026.

Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Zambia 5-0 tại Buenos Aires

(NLĐO) - Lionel Messi và Nicolas Otamendi có thể đã chơi trận cuối cùng trên sân nhà với Argentina khi cả hai chắc chắn chia tay đội tuyển sau World Cup 2026.

World Cup giao hữu quốc tế Argentina Lionel Messi Lautaro Martinez Lionel Scaloni Giuliano Simeone Argentina 2-0 Honduras
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo