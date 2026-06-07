Tuyển Argentina thắng dễ Honduras dù vắng Messi

Không ngoài dự báo, siêu sao Lionel Messi vẫn chưa thể ra sân do gặp tình trạng quá tải cơ bắp và được Ban huấn luyện của tuyển Argentina cho phép nghỉ ngơi. Việc vắng Messi dù vậy vẫn không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Argentina, như nhiều người vẫn nói vui: "Không Messi, tuyển Argentina vẫn chạy tốt!".

Không chỉ vận hành tốt khi thiếu vắng đội trưởng Messi, Argentina còn cho thấy họ đủ khả năng làm chủ cuộc chơi trước mọi đối thủ. Mới phút thứ 7, Giuliano Simeone đã buộc thủ thành Edrick Menjívar phải trổ tài cứu thua trước khi tiếp tục tạo cơ hội cho Lautaro Martínez đánh đầu nguy hiểm.

Lautaro Martínez mở tỉ số cho Argentina từ chấm phạt đền

Sau quãng thời gian ngắn Honduras vùng lên đáp trả với cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về Edwin Rodríguez nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà, Argentina nhanh chóng lấy lại thế chủ động và tạo ra hàng loạt pha hãm thành.

Phút 35, từ tình huống bóng bật ra sau cú dứt điểm trúng xà ngang của Giovani Lo Celso, hậu vệ Christopher Meléndez phạm lỗi với Nicolás Tagliafico trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Lautaro Martínez dễ dàng đánh bại Menjívar, mở tỉ số cho đội bóng Nam Mỹ.

Trước khi hiệp một khép lại, Argentina suýt nhân đôi cách biệt nhưng Menjívar kịp thời cản phá pha dứt điểm bằng gót điệu nghệ của Giuliano Simeone.

Giuliano Simeone thi đấu ngày càng hay tại CLB lẫn tuyển quốc gia

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tiếp tục nắm quyền kiểm soát trận đấu. Phút 54, Lautaro Martínez thực hiện pha kiến tạo tinh tế bằng gót chân sau đường chọc khe của Thiago Almada, tạo điều kiện để Giuliano Simeone băng xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Honduras phải lùi sâu chống đỡ và chỉ có pha phá bóng ngay trên vạch vôi của Denil Maldonado mới giúp họ tránh khỏi bàn thua thứ ba sau cú đánh đầu của Facundo Medina. Những sự thay đổi nhân sự liên tiếp ở cuối trận khiến nhịp độ trận đấu giảm xuống. Dù vậy, Argentina vẫn bảo toàn thành công chiến thắng 2-0 chỉ ít ngày trước khi World Cup khởi tranh.

Người hâm mộ vẫn mong hình ảnh này sớm trở lại cùng tuyển Argentina

Nhà đương kim vô địch World Cup và Copa América sẽ còn một trận giao hữu với Iceland vào ngày 9-6 trước khi bước vào trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương gặp Algeria sau đó 10 ngày.