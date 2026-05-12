HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tảng băng Nam Cực hé lộ hành trình Trái Đất bay xuyên vũ trụ

Anh Thư

(NLĐO) - Trái Đất và hệ Mặt Trời không đứng yên một chỗ mà tham gia vào một "vũ điệu" quy mô thiên hà trong suốt lịch sử

Một nhóm nghiên cứu - do nhà vật lý thiên văn hạt nhân, TS Dominik Koll, từ Trung tâm Helmholtz Dresden-Rossendorf (Đức) dẫn đầu - vừa tuyên bố đã tìm thấy các đồng vị sắt hiếm trong băng Nam Cực, thứ tiết lộ một đoạn hành trình gần đây của Trái Đất.

Theo các tác giả, Trái Đất cũng như hệ Mặt Trời mà nó cư ngụ không đứng yên trong vũ trụ mà di chuyển liên tục như một phần của "điệu nhảy vũ điệu quy mô thiên hà".

Tảng băng Nam Cực hé lộ hành trình Trái Đất bay xuyên vũ trụ - Ảnh 1.

Lõi băng Nam Cực đã tiết lộ về hành trinh xuyên vũ trụ của Trái Đất và hệ Mặt Trời - Ảnh: Alfred Wegener Institute

Trên hành trình, Trái Đất liên tục hứng những đồng vị lạ từ môi trường xung quanh. Do đó, các đồng vị này - được lưu giữ bởi từng lớp băng ở những vùng địa cực giá lạnh - có thể tiết lộ về chuyến đi.

Năm 2019, TS Koll và các đồng nghiệp đã kiểm tra tuyết mới rơi ở Nam Cực và tìm thấy một lượng nhỏ đồng vị sắt gọi là sắt-60, thứ có biệt danh "sắt thiên thạch", chỉ có thể hình thành trong các điều kiện cực đoan không có trên Trái Đất.

Giờ đây, họ tiếp tục tìm thấy sắt-60 bị đóng băng trong lõi băng có niên đại từ 40.000 đến 81.000 năm trước.

Nồng độ sắt-60 trong lớp băng có niên đại hàng chục ngàn năm trước thấp hơn đáng kể so với nồng độ trong tuyết của vài thập kỷ gần đây.

Hệ Mặt Trời hiện đang di chuyển qua một vùng gọi là Đám mây Liên sao địa phương, có thể được hình thành từ hoạt động siêu tân tinh. Do đó, có lý do để cho rằng đám mây này là nguồn gốc tạo ra sắt-60 trong băng Nam Cực.

Tảng băng Nam Cực hé lộ hành trình Trái Đất bay xuyên vũ trụ - Ảnh 2.

Đám mây khí - bụi mà Trái Đất cùng cả hệ Mặt Trời đang di chuyển ngang qua - Ảnh: B. Schröder/HZDR/NASA Goddard

Dữ liệu từ lõi băng cho thấy bằng chứng rằng hệ Mặt Trời có thể đã di chuyển xuyên qua đám mây này trong ít nhất 80.000 năm, đầu tiên đi qua một vùng thưa thớt hơn trước khi tiến vào một vùng dày đặc hơn mà chúng ta vẫn đang đi qua ngày nay.

"Dấu ấn thời gian của sắt-60 là bằng chứng cho thấy môi trường giữa các vì sao tại địa phương đã thay đổi trong 80.000 năm qua" - các tác giả cho biết.

Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Physical Review Letters.

Tin liên quan

15 vụ nổ xanh bùng lên giữa trời, giới khoa học bối rối suốt 8 năm

15 vụ nổ xanh bùng lên giữa trời, giới khoa học bối rối suốt 8 năm

(NLĐO) - Những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, bí ẩn và mạnh mẽ đã được ghi nhận từ năm 2018.

153 tín hiệu lạ tiết lộ hiện tượng vũ trụ cực kỳ khủng khiếp

(NLĐO) - Dữ liệu từ 3 đài quan sát sóng hấp dẫn LIGO, Virgo và KAGRA đã hé lộ manh mối về sự ra đời của những "quái vật vũ trụ" hàng đầu.

Homo juluensis Trung Quốc vừa viết lại lịch sử loài người

(NLĐO) - Một "kho báu" 146.000 tuổi đã được loài người tuyệt chủng Homo juluensis để lại ở miền Trung Trung Quốc.

Trái Đất Nam Cực vũ trụ hệ mặt trời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo