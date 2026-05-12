Tảng băng Nam Cực hé lộ hành trình Trái Đất bay xuyên vũ trụ

Một nhóm nghiên cứu - do nhà vật lý thiên văn hạt nhân, TS Dominik Koll, từ Trung tâm Helmholtz Dresden-Rossendorf (Đức) dẫn đầu - vừa tuyên bố đã tìm thấy các đồng vị sắt hiếm trong băng Nam Cực, thứ tiết lộ một đoạn hành trình gần đây của Trái Đất.

Theo các tác giả, Trái Đất cũng như hệ Mặt Trời mà nó cư ngụ không đứng yên trong vũ trụ mà di chuyển liên tục như một phần của "điệu nhảy vũ điệu quy mô thiên hà".

Lõi băng Nam Cực đã tiết lộ về hành trinh xuyên vũ trụ của Trái Đất và hệ Mặt Trời - Ảnh: Alfred Wegener Institute

Trên hành trình, Trái Đất liên tục hứng những đồng vị lạ từ môi trường xung quanh. Do đó, các đồng vị này - được lưu giữ bởi từng lớp băng ở những vùng địa cực giá lạnh - có thể tiết lộ về chuyến đi.

Năm 2019, TS Koll và các đồng nghiệp đã kiểm tra tuyết mới rơi ở Nam Cực và tìm thấy một lượng nhỏ đồng vị sắt gọi là sắt-60, thứ có biệt danh "sắt thiên thạch", chỉ có thể hình thành trong các điều kiện cực đoan không có trên Trái Đất.

Giờ đây, họ tiếp tục tìm thấy sắt-60 bị đóng băng trong lõi băng có niên đại từ 40.000 đến 81.000 năm trước.

Nồng độ sắt-60 trong lớp băng có niên đại hàng chục ngàn năm trước thấp hơn đáng kể so với nồng độ trong tuyết của vài thập kỷ gần đây.

Hệ Mặt Trời hiện đang di chuyển qua một vùng gọi là Đám mây Liên sao địa phương, có thể được hình thành từ hoạt động siêu tân tinh. Do đó, có lý do để cho rằng đám mây này là nguồn gốc tạo ra sắt-60 trong băng Nam Cực.

Đám mây khí - bụi mà Trái Đất cùng cả hệ Mặt Trời đang di chuyển ngang qua - Ảnh: B. Schröder/HZDR/NASA Goddard

Dữ liệu từ lõi băng cho thấy bằng chứng rằng hệ Mặt Trời có thể đã di chuyển xuyên qua đám mây này trong ít nhất 80.000 năm, đầu tiên đi qua một vùng thưa thớt hơn trước khi tiến vào một vùng dày đặc hơn mà chúng ta vẫn đang đi qua ngày nay.

"Dấu ấn thời gian của sắt-60 là bằng chứng cho thấy môi trường giữa các vì sao tại địa phương đã thay đổi trong 80.000 năm qua" - các tác giả cho biết.

Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Physical Review Letters.