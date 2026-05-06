Sức khỏe

Bộ Y tế vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị khẩn trương bảo vệ, điều trị cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành đa chấn thương, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Ngày 6-5, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế TPHCM về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong vụ cháu bé 2 tuổi bị bạo hành đa chấn thương.

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành tại TPHCM

Công văn nêu rõ sau khi nhận được thông tin phản ánh trên báo chí về vụ việc trẻ 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM và kết nối đến UBND xã Hòa Hiệp đề nghị xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cũng như hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em theo quy định của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Hiện nay, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đang phối hợp Trung tâm Công tác xã hội TPHCM hỗ trợ, cử cán bộ chăm sóc bé tại bệnh viện. Bé vẫn đang trong tình trạng nặng phải điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1.

Dự kiến, sau khi xuất viện bé sẽ được chuyển và chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội TPHCM trong vòng 3 tháng; tiếp đó sẽ làm các thủ tục để đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội tại Vũng Tàu.

Để bảo vệ quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại đối với trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế TPHCM phối hợp với các cơ quan có liên quan áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định, kịp thời cứu chữa, hồi phục sức khỏe cho cháu bé và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Cục Bà mẹ và Trẻ em theo quy định.

Trước đó, ngày 5-5, một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin mẹ và "cha hờ" bị bắt vì nhiều lần đánh con 2 tuổi đa chấn thương.

Theo đó, người dân tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) báo tin một phụ nữ đánh đập con nhỏ trong căn nhà thuê. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé đã trong tình trạng nguy kịch, người chằng chịt các vết bầm tím và trầy xước; vùng đầu bị rách, có biểu hiện lơ mơ và phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị chuyên sâu.

Những vết thương mới và cũ trên người cháu bé. Ảnh: Internet

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn cùng cháu K. - con riêng của Trúc - tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm. Trong quá trình sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng trong ngày 2-5, cháu K. bị hành hung liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Dù cháu bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng cả hai không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện cháu bé đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

