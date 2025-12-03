HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

TPHCM: Khởi xướng mô hình dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật

T.Nga

(NLĐO) - Người khuyết tật chỉ bất tiện, không bất hạnh - Đó là thông điệp từ một lớp dạy nghề miễn phí ở TPHCM

Tại TPHCM, một mô hình dạy nghề miễn phí đang thầm lặng tạo ra cơ hội cho những người khuyết tật nhẹ hòa nhập mạnh mẽ hơn vào thị trường lao động do hệ thống Đông Tây Barbershop khởi xướng đã đi vào hoạt động. Chương trình đặc biệt ý nghĩa vào đúng dịp Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12.

Lớp đào tạo nghề đang diễn ra tại địa chỉ 252 Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, TPHCM. Học viên được đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp: uốn – nhuộm – gội đầu – ráy tai – nail hoàn toàn miễn phí, không phải đóng bất kỳ chi phí nào, kể cả dụng cụ học nghề.

TPHCM: Khởi xướng mô hình dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật - Ảnh 1.

Lao động khó khăn và khuyết tật nhẹ được đào tạo và tạo cơ hội việc làm miễn phí

Lớp học đều đặn từ thứ hai đến thứ bảy, với hai khung giờ: 9 giờ – 11 giờ và từ 18 giờ – 20 giờ. Học viên có nhu cầu học cả ngày cũng được hỗ trợ.

Hiện lớp có khoảng 8 học viên đang theo học. Với không gian đào tạo rộng rãi, mô hình này có thể tiếp nhận 40 – 60 học viên mỗi tháng. Đặc biệt, lớp không yêu cầu trình độ đầu vào hay giới hạn độ tuổi. Sau khoảng 3 tháng, học viên có thể lành nghề và chủ động tìm việc. Đông Tây Barbershop cho biết sẽ ưu tiên tiếp nhận những bạn chưa có việc ổn định.

Được biết, mô hình đào tạo miễn phí do Đông Tây Barbershop khởi xướng với thông điệp "Người khuyết tật chỉ bất tiện, không bất hạnh", hướng đến hỗ trợ các lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn và những người khuyết tật nhẹ, nhất là người khiếm thính, có thêm cơ hội học nghề và hòa nhập cộng đồng. Từ đó góp phần thay đổi nhận thức xã hội theo hướng tôn trọng và công bằng hơn đối với người khuyết tật.

Người khuyết tật tìm thấy chính mình: Lợi ích kép

Người khuyết tật tìm thấy chính mình: Lợi ích kép

Khi được trao cơ hội làm việc phù hợp, người khuyết tật không chỉ phát huy năng lực mà còn truyền cảm hứng cho toàn bộ tập thể

thị trường lao động người khuyết tật kỹ năng nghề nghiệp hòa nhập cộng đồng đào tạo nghề
