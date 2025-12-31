Tăng cường phòng, chống tệ nạn ma túy, xây dựng khu dân cư an toàn

Ngày 31-12, Đảng bộ phường Phú Thuận, TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 7 (mở rộng) kết hợp tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận diễn ra vào ngày 31-12

Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân năm 2025; phân tích nguyên nhân của những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, thảo luận, thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026.

Hội nghị cũng đã thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2026 và dành thời gian thảo luận về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn phường.

Đại biểu góp ý tại hội nghị

Đại biểu cũng được nghe các tham luận tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; kinh nghiệm và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, nâng cao chất lượng tập hợp đoàn viên tại khu dân cư....

Phát biểu tại hội nghị, ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026 trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận, phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh.

Nội dung quan trọng nữa ông Châu Xuân Đại Thắng lưu ý đó là khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Phú Thuận.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

Dịp này, Đảng bộ phường Phú Thuận đã khen thưởng 166 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.