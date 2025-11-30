Phường Phú Thuận: Lan tỏa tinh thần rèn luyện theo gương Bác Hồ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Phú Thuận: Lan tỏa tinh thần rèn luyện theo gương Bác Hồ

Thanh Yên

(NLĐO)- Đại hội thể dục thể thao phường Phú Thuận với 8 bộ môn thi đấu, thu hút 500 lượt vận động viên tham gia tranh tài

Ngày 30-11, UBND phường Phú Thuận, TPHCM tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần I năm 2025. Đây là sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phường Phú Thuận: Lan tỏa tinh thần rèn luyện theo gương Bác Hồ - Ảnh 1.

Nghi thức rước đuốc tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Phú Thuận

Đại hội Thể dục Thể thao lần đầu tiên được tổ chức tại phường nhằm cụ thể hóa giải pháp "Tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025–2030. 

Đây cũng là dịp đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", lan tỏa nhận thức về vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể chất và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phường Phú Thuận: Lan tỏa tinh thần rèn luyện theo gương Bác Hồ - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành

Đại hội năm nay kéo dài đến ngày 28-12 với 8 môn thi đấu, gồm: Cờ tướng, Cờ vua, Billiards, Cầu lông, Kéo co, Bóng đá, Bóng bàn và Pickleball, tranh hơn 60 bộ huy chương. 

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 500 lượt vận động viên đến từ 31 khu phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn phường – cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng tại Phú Thuận.

Phường Phú Thuận: Lan tỏa tinh thần rèn luyện theo gương Bác Hồ - Ảnh 3.

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Phú Thuận

Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng trong tuyển chọn lực lượng vận động viên của phường tham gia Đại hội Thể thao TP HCM lần I năm 2026 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 tổ chức tại TPHCM.

Ban tổ chức cho biết Đại hội đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa – thể thao hiện có của phường, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho hoạt động thể dục thể thao thời gian tới.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào

Cũng tại lễ khai mạc sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua. Kết quả đã thu hơn 45 triệu đồng.

Phường Phú Thuận: Lan tỏa tinh thần rèn luyện theo gương Bác Hồ - Ảnh 1.

Lãnh đạo và nhân dân phường Phú Thuận ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

 

Tin liên quan

Phường Phú Thuận, TP HCM: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc

Phường Phú Thuận, TP HCM: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc

(NLĐO)- 5 năm tới, phường Phú Thuận sẽ đẩy mạnh đô thị hóa, hiện đại hóa, hạ tầng đồng bộ; ưu tiên các lĩnh vực giao thông, thoát nước, y tế, môi trường...

Gần 1.000 vận động viên tham gia đại hội thể dục thể thao liên phường

(NLĐO) - Đây là ngày hội đoàn kết, thể hiện ý chí, quyết tâm chiến thắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài

2.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao liên phường tại TP HCM

(NLĐO)- Đại hội Thể dục Thể thao 5 phường: Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Bình Quới (TP HCM) thu hút khoảng 2.000 vận động viên tranh tài

vận động viên đại hội thể thao thể dục, thể thao Phường Phú Thuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo