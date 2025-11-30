Phường Phú Thuận: Lan tỏa tinh thần rèn luyện theo gương Bác Hồ

Ngày 30-11, UBND phường Phú Thuận, TPHCM tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần I năm 2025. Đây là sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nghi thức rước đuốc tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Phú Thuận

Đại hội Thể dục Thể thao lần đầu tiên được tổ chức tại phường nhằm cụ thể hóa giải pháp "Tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025–2030.

Đây cũng là dịp đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", lan tỏa nhận thức về vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể chất và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành

Đại hội năm nay kéo dài đến ngày 28-12 với 8 môn thi đấu, gồm: Cờ tướng, Cờ vua, Billiards, Cầu lông, Kéo co, Bóng đá, Bóng bàn và Pickleball, tranh hơn 60 bộ huy chương.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 500 lượt vận động viên đến từ 31 khu phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn phường – cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng tại Phú Thuận.

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Phú Thuận

Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng trong tuyển chọn lực lượng vận động viên của phường tham gia Đại hội Thể thao TP HCM lần I năm 2026 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 tổ chức tại TPHCM.

Ban tổ chức cho biết Đại hội đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa – thể thao hiện có của phường, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho hoạt động thể dục thể thao thời gian tới.