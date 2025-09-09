Tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Với quy mô dân số hơn 4,4 triệu người sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có hơn 1 triệu người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp (KCN), áp lực về nhà ở cho công nhân, cán bộ nhà nước, người dân càng trở nên bức thiết.

Hơn 1.000 ha đất cho NƠXH

Tháng 8 vừa qua, Công ty Kim Oanh Land đã động thổ 3 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) gồm: K-Home Avenue, K-Home Midtown và K-Home Skyview tại xã Nhơn Trạch, Trảng Bom (Đồng Nai). Ba dự án NƠXH này có tổng diện tích gần 18 ha đất, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người có thu nhập thấp, lao động. Các dự án hướng đến mục tiêu xây dựng không gian sống hiện đại, tiện nghi với giá bán hợp lý, giúp người lao động tại Đồng Nai dễ dàng tiếp cận.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, với nền tảng đã có, Kim Oanh Land và các đối tác chiến lược sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để triển khai 3 dự án K-Home tại Đồng Nai nhằm giúp những người lao động sớm chạm vào giấc mơ có nhà, an cư tại địa phương. Bà Oanh khẳng định sẽ nỗ lực cùng với địa phương triển khai thêm nhiều dự án NƠXH giá rẻ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Tháng 11 sắp tới, Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát cũng sẽ khởi công giai đoạn 2 của dự án NƠXH thuộc khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, với gần 500 căn hộ.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình phát triển NƠXH và đạt kết quả tích cực. UBND tỉnh đã ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện và đối tượng mua, thuê NƠXH, mở rộng ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức tại địa bàn Bình Phước (cũ) và những người làm việc cách nơi ở trên 20 km.

Đồng Nai đã quy hoạch hơn 1.000 ha đất cho NƠXH, hiện có 9 dự án với hơn 10.000 căn đang được xem xét giao chủ đầu tư, 22 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Theo quyết định của Chính phủ, giai đoạn 2021-2030, tỉnh phải xây dựng 66.700 căn NƠXH. Riêng năm 2025, Đồng Nai được giao hơn 4.200 căn.

Ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết đến nay, tỉnh đã khởi công 12 dự án, quy mô 4.354 căn (3.176 căn ở Đồng Nai cũ, 1.178 căn ở Bình Phước cũ). Trong các tháng cuối năm 2025 và quý I/2026, Đồng Nai dự kiến khởi công thêm 20 dự án, khoảng 23.000 căn. Như vậy, tính cả năm 2025 và quý I/2026, tổng số căn đạt khoảng 27.000, trong đó riêng năm 2025 có thể hoàn thành 4.708 căn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao.

Ba dự án NƠXH của Công ty Kim Oanh Land mới động thổ sẽ góp phần cung cấp 5.500 căn hộ cho người thu nhập thấp

Tập trung tối đa nguồn lực

Nói về khó khăn, vướng mắc trong phát triển NƠXH, ông Đỗ Thành Phương chỉ ra nhiều nhà đầu tư chưa thật sự mặn mà do lợi nhuận không cao, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Một số khu đất quy hoạch nhà ở thấp tầng tại nông thôn nay không còn phù hợp. Các dự án đấu giá đất để thực hiện nhà ở thương mại, trong đó có bố trí quỹ đất cho NƠXH vẫn chưa thành công.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định. Cụ thể, cho phép xây dựng NƠXH riêng lẻ tại nông thôn, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động ở các KCN; sớm ban hành hướng dẫn quy định xây dựng nhà lưu trú công nhân trong KCN, bảo đảm an toàn môi trường và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Trung ương hướng dẫn chi tiết các tiêu chí, nhất là năng lực tài chính, huy động vốn, phát hành trái phiếu của doanh nghiệp khi thẩm định giao chủ đầu tư thực hiện dự án theo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NƠXH.

Trong cuộc làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao nỗ lực của tỉnh khi khởi công và triển khai hơn 4.300 căn NƠXH. Ông yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, cố gắng hoàn thành 12 dự án với hơn 4.300 căn trong năm nay.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị với các dự án NƠXH đã khởi công và có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, tỉnh cùng Sở Xây dựng cần thường xuyên đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm tiến độ, quyết tâm bàn giao ngay trong năm.

Đối với những dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, khẩn trương bàn giao quỹ đất, hoàn tất các thủ tục thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng và sớm khởi công trong năm 2025, tạo cơ sở để đạt chỉ tiêu phát triển những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Đồng Nai tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, KCN, bảo đảm dành quỹ đất hợp lý cho phát triển NƠXH. Các vị trí quy hoạch phải được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những khu đất thuận lợi về hạ tầng, gần đô thị và KCN để đáp ứng nhu cầu của người dân, công nhân.

Ngoài ra, tỉnh chủ động bố trí ngân sách thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng cho các dự án NƠXH đến năm 2030.

Thêm cơ hội tiếp cận Theo ông Đỗ Thành Phương, một kiến nghị quan trọng khác là về xác định thu nhập để mua NƠXH. Tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng 2 nội dung: Sửa đổi quy định cho phép các đối tượng không có hợp đồng lao động được tự kê khai và chịu trách nhiệm về thu nhập thay cho phải đi xin xác nhận của chính quyền địa phương; sớm điều chỉnh nâng mức thu nhập đối với cá nhân, hộ gia đình được mua NƠXH, bởi vì mức thu nhập 11 triệu đồng/cá nhân hiện nay không còn phù hợp.



