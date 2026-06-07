Tăng Phúc đã dám bước đi

Điểm nhấn của SUN SONG

Tăng Phúc đã có một đêm nhạc thành công

"Mini concert SUN SONG: The New Beginning" của Tăng Phúc, diễn ra tối 6-6 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) không chỉ đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát của Tăng Phúc mà còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của nam ca sĩ trên hành trình nghệ thuật.

Đêm nhạc thu hút hơn 5.000 khán giả, được dàn dựng như cuốn hồi ký âm nhạc đặc biệt, nơi nam ca sĩ cùng người hâm mộ nhìn lại chặng đường một thập kỷ nhiều thăng trầm và trưởng thành.

Không đơn thuần là một đêm diễn kỷ niệm, chương trình còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi trong tư duy làm nghề của Tăng Phúc.

Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh ca sĩ ballad giàu cảm xúc, anh cho thấy mong muốn làm mới bản thân, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những giới hạn mới.

Điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn là sân khấu 360 độ - ý tưởng do chính Tăng Phúc đề xuất và thực hiện cùng nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Đây là mô hình đòi hỏi nghệ sĩ phải có khả năng làm chủ không gian và kết nối khán giả ở mọi hướng quan sát. Lựa chọn này thể hiện mong muốn xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem, tạo nên trải nghiệm gần gũi hơn.

Tăng Phúc trong mini concert SUN SONG nhiều dấu ấn của mình

Tăng Phúc cho biết 10 năm là quãng thời gian đủ dài để anh nhìn lại hành trình của mình. Khán giả vốn quen với hình ảnh một Tăng Phúc đứng yên trên sân khấu, hát những bản ballad buồn. Tuy nhiên, sau nhiều cột mốc rèn luyện, anh nhận ra bản thân có thể làm được nhiều hơn thế và muốn mở ra một chương mới đầy thử thách.

Chương trình được chia thành hai phần rõ rệt. Ở phần đầu, Tăng Phúc đưa khán giả trở về với những ca khúc đã làm nên tên tuổi như "Từ đây từ nay", "Sau ngần ấy năm", "Thế giới mất đi một người", "Thành phố cô đơn"... Chất giọng tự sự cùng khả năng truyền tải cảm xúc vẫn là thế mạnh giúp anh giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.

Có một Tăng Phúc khác trên hành trình mới của mình

Tuy nhiên, sự thay đổi thực sự xuất hiện ở phần hai của chương trình. Nam ca sĩ mạnh dạn thử sức với những tiết mục sôi động hơn, kết hợp vũ đạo và các bản phối hiện đại. Những ca khúc quen thuộc như "Đừng chờ anh nữa", "Kỳ vọng sai lầm", "Nhờ em nhắn với người đó", hay ca khúc mới "Bước cùng nhau" được khoác lên diện mạo mới, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trình diễn đa năng thay vì chỉ là giọng ca ballad quen thuộc.

Dàn sao "Anh trai" hội ngộ tại mini concert Tăng Phúc

Bên cạnh phần trình diễn cá nhân, sự góp mặt của 13 khách mời tạo nên nhiều điểm nhấn cảm xúc. Các nghệ sĩ như Rhymastic, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Neko Lê, Kay Trần và Liên Bỉnh Phát cùng xuất hiện trong tiết mục "Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi", mang đến không khí ấm áp về tình bạn và những kỷ niệm đồng hành.

Các khách mời đầy thú vị trong chương trình

Tăng Phúc cũng dành sân khấu cho các gương mặt trẻ như Thái Lê Minh Hiếu, SWAN, Hồ Đông Quan và lighT. Đặc biệt, tân binh Minh Huy có màn ra mắt ấn tượng với ca khúc "The Taste of Your Lips". Đây là nghệ sĩ trẻ được Tăng Phúc nhận đỡ đầu và đồng hành trong thời gian tới.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là màn kết hợp giữa Tăng Phúc và Kai Đinh trong ca khúc "Là vì anh vẫn yêu em". Sự kết hợp giữa chất giọng giàu cảm xúc của Tăng Phúc và tư duy âm nhạc tinh tế của Kai Đinh đã tạo nên điểm lắng sâu cho đêm nhạc, đồng thời gợi nhắc về những ngày đầu nam ca sĩ chập chững bước vào con đường nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở đêm diễn, Tăng Phúc còn công bố dự án phát hành bộ đôi CD vật lý trong tháng 6. Trong đó, "Sun Song - The Inner Voice" là những tâm sự nội tâm về hành trình vượt qua khó khăn và tìm lại chính mình.

Ngược lại, "Sun Song - The New Beginning" mang tinh thần tích cực, tượng trưng cho sự khởi đầu mới sau những thử thách.

Một Tăng Phúc sẽ thăng hoa hơn

Từ những bản ballad đầy tâm sự đến hình ảnh nghệ sĩ trình diễn năng động trên sân khấu 360 độ, Tăng Phúc cho thấy sự trưởng thành rõ nét sau 10 năm hoạt động.

Ca sĩ Tăng Phúc trải lòng: "Đây là phiên bản mà Phúc muốn gửi đến những ai đang loay hoay, lạc lối và có đôi lúc muốn bỏ cuộc. Hãy dừng lại một chút để lắng nghe tiếng nói bên trong mình, để biết rằng bạn thực sự mạnh mẽ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Ngày mai rồi sẽ ổn thôi, và bạn nhất định sẽ làm được".

"SUN SONG: The New Beginning" vì thế không chỉ là đêm nhạc kỷ niệm mà còn là lời khẳng định cho một chặng đường mới đầy tự tin của nam ca sĩ.