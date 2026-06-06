Trang Pháp có chủ đề thảo luận lọt vào "bạo đỏ" của Trung Quốc

Trang Pháp cùng dàn sao Trung gây ấn tượng

Trang Pháp tại Chị Đẹp 2026

Trong đêm công diễn vừa phát sóng của chương trình "Đạp gió 2026", ca sĩ Trang Pháp đã có màn phối hợp thành công cùng các nghệ sĩ Trung Quốc gồm Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết và Hà Tuyên Lâm qua ca khúc "DNA".

Lấy cảm hứng từ hình tượng "điệp viên", tiết mục "DNA" mang đến không gian âm nhạc vừa bí ẩn, vừa mạnh mẽ. Với giai điệu lôi cuốn sẵn có, ca khúc được làm mới thông qua phần X-part do chính Trang Pháp đảm nhiệm viết lời và thể hiện bằng rap tiếng Anh. Đoạn rap này được xem là một trong những điểm nhấn đắt giá, giúp cấu trúc bài hát trở nên hiện đại và có chiều sâu hơn.

Trang Pháp với tiết mục biểu diễn

Bên cạnh phần âm nhạc, kỹ thuật dàn dựng vũ đạo của "DNA" cũng trở thành tâm điểm chú ý khi áp dụng nhiều kỹ thuật sân khấu có độ khó cao, bao gồm: đu dây trên không đòi hỏi sự chính xác và giữ thăng bằng tốt; tổ hợp múa cột ngang và ngã người 180 độ từ cột xuống đất yêu cầu thể lực, sự dũng cảm và sự kết hợp ăn ý tuyệt đối giữa các thành viên; song song với đó là sự dung hòa giữa những chuyển động quyến rũ và các tổ hợp động tác mạnh mẽ, dứt khoát.

Sau khi chương trình lên sóng, giới chuyên môn và khán giả đánh giá đây là một sân khấu đẳng cấp, gợi nhớ đến tiết mục "Chị ngả em nâng", màn trình diễn từng gây sốt của Trang Pháp tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" tại Việt Nam.

Thành công của "DNA" ghi nhận sự đóng góp lớn từ năng lực chuyên môn của Trang Pháp. Trước đó, ca sĩ - diễn viên kỳ cựu Lý Tâm Khiết từng chia sẻ với truyền thông rằng Trang Pháp là người có công lớn nhất nếu tiết mục này đạt kết quả tốt. Trên thực tế, nữ ca sĩ Việt Nam đã tham gia sâu vào hầu hết các khâu cốt lõi bao gồm: lên ý tưởng dàn dựng, vũ đạo, định hình concept và trực tiếp chỉnh sửa phần âm nhạc.

Tiết mục biểu diễn nhận được nhiều khen ngợi

Đáng chú ý, dù được đông đảo khán giả đánh giá là một trong những đội có màn trình diễn xuất sắc và bùng nổ nhất tại Công diễn 4, đội "DNA" chỉ nhận được 838 điểm. Kết quả này khiến nhiều người ngỡ ngàng và tạo nên nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tại cả Việt Nam và Trung Quốc, khi nhiều khán giả cho rằng hiệu ứng sân khấu, độ khó chuyên môn và sức lan tỏa của tiết mục chưa được phản ánh tương xứng qua điểm số.

Ấn tượng Trang Pháp

Nhờ vậy, "DNA" lại ghi nhận thành tích truyền thông nổi bật. Từ khóa "DNA quá ngầu rồi" vươn lên Top 1 Hot Search bảng tổng hợp và Top 2 bảng giải trí trên Weibo.

Không chỉ là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất của mùa giải năm nay, Trang Pháp còn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo nên chủ đề đạt mức độ "bạo Hot" trên nền tảng này với 15 triệu lượt thảo luận trên Weibo và gần 100 lượt thảo luận trên tổng nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Bài hát "DNA" cũng là bài hát đạt độ phủ sóng và "bạo Hot" đầu tiên của chương trình.

Trang Pháp để lại nhiều ấn tượng với khán giả xứ Trung

Thành tích này cho thấy sức hút của nữ nghệ sĩ Việt Nam đối với khán giả quốc tế cũng như khả năng hòa nhập và tạo dấu ấn trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh đó, từ khóa "Trang Pháp rap" cũng lọt Top 30 bảng giải trí Trung Quốc, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với phần X-Part do cô trực tiếp sáng tác và thể hiện.

Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng biến hóa đa dạng của Trang Pháp ở nhiều vai trò khác nhau, từ ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, sáng tác đến rapper.

Thông qua màn trình diễn, Trang Pháp tiếp tục nhận được sự công nhận rộng rãi từ khán giả và cộng đồng mạng Trung Quốc như một trong những nghệ sĩ nổi bật của mùa giải.

Nhưng với Trang Pháp, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở thứ hạng hay những con số, mà còn là việc được khán giả đón nhận, yêu quý và góp phần lan tỏa hình ảnh một nghệ sĩ Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp và được yêu quý trên sân khấu quốc tế.