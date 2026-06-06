Trang Pháp có chủ đề thảo luận lọt vào "bạo đỏ" của Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trang Pháp có chủ đề thảo luận lọt vào "bạo đỏ" của Trung Quốc

Thùy Trang

(NLĐO) - Mạng xã hội dậy sóng vì màn diễn đội Trang Pháp bị thấp điểm tại "Đạp gió 2026".

Trang Pháp cùng dàn sao Trung gây ấn tượng

Trang Pháp có chủ đề thảo luận lọt vào "bạo đỏ" của Trung Quốc - Ảnh 1.

Trang Pháp tại Chị Đẹp 2026

Trong đêm công diễn vừa phát sóng của chương trình "Đạp gió 2026", ca sĩ Trang Pháp đã có màn phối hợp thành công cùng các nghệ sĩ Trung Quốc gồm Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết và Hà Tuyên Lâm qua ca khúc "DNA".

Lấy cảm hứng từ hình tượng "điệp viên", tiết mục "DNA" mang đến không gian âm nhạc vừa bí ẩn, vừa mạnh mẽ. Với giai điệu lôi cuốn sẵn có, ca khúc được làm mới thông qua phần X-part do chính Trang Pháp đảm nhiệm viết lời và thể hiện bằng rap tiếng Anh. Đoạn rap này được xem là một trong những điểm nhấn đắt giá, giúp cấu trúc bài hát trở nên hiện đại và có chiều sâu hơn.

Trang Pháp có chủ đề thảo luận lọt vào "bạo đỏ" của Trung Quốc - Ảnh 2.

Trang Pháp với tiết mục biểu diễn

Bên cạnh phần âm nhạc, kỹ thuật dàn dựng vũ đạo của "DNA" cũng trở thành tâm điểm chú ý khi áp dụng nhiều kỹ thuật sân khấu có độ khó cao, bao gồm: đu dây trên không đòi hỏi sự chính xác và giữ thăng bằng tốt; tổ hợp múa cột ngang và ngã người 180 độ từ cột xuống đất yêu cầu thể lực, sự dũng cảm và sự kết hợp ăn ý tuyệt đối giữa các thành viên; song song với đó là sự dung hòa giữa những chuyển động quyến rũ và các tổ hợp động tác mạnh mẽ, dứt khoát.

Sau khi chương trình lên sóng, giới chuyên môn và khán giả đánh giá đây là một sân khấu đẳng cấp, gợi nhớ đến tiết mục "Chị ngả em nâng", màn trình diễn từng gây sốt của Trang Pháp tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" tại Việt Nam.

Thành công của "DNA" ghi nhận sự đóng góp lớn từ năng lực chuyên môn của Trang Pháp. Trước đó, ca sĩ - diễn viên kỳ cựu Lý Tâm Khiết từng chia sẻ với truyền thông rằng Trang Pháp là người có công lớn nhất nếu tiết mục này đạt kết quả tốt. Trên thực tế, nữ ca sĩ Việt Nam đã tham gia sâu vào hầu hết các khâu cốt lõi bao gồm: lên ý tưởng dàn dựng, vũ đạo, định hình concept và trực tiếp chỉnh sửa phần âm nhạc.

Trang Pháp có chủ đề thảo luận lọt vào "bạo đỏ" của Trung Quốc - Ảnh 3.

Tiết mục biểu diễn nhận được nhiều khen ngợi

Đáng chú ý, dù được đông đảo khán giả đánh giá là một trong những đội có màn trình diễn xuất sắc và bùng nổ nhất tại Công diễn 4, đội "DNA" chỉ nhận được 838 điểm. Kết quả này khiến nhiều người ngỡ ngàng và tạo nên nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tại cả Việt Nam và Trung Quốc, khi nhiều khán giả cho rằng hiệu ứng sân khấu, độ khó chuyên môn và sức lan tỏa của tiết mục chưa được phản ánh tương xứng qua điểm số.

Ấn tượng Trang Pháp

Nhờ vậy, "DNA" lại ghi nhận thành tích truyền thông nổi bật. Từ khóa "DNA quá ngầu rồi" vươn lên Top 1 Hot Search bảng tổng hợp và Top 2 bảng giải trí trên Weibo.

Không chỉ là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất của mùa giải năm nay, Trang Pháp còn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo nên chủ đề đạt mức độ "bạo Hot" trên nền tảng này với 15 triệu lượt thảo luận trên Weibo và gần 100 lượt thảo luận trên tổng nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Bài hát "DNA" cũng là bài hát đạt độ phủ sóng và "bạo Hot" đầu tiên của chương trình.

Trang Pháp có chủ đề thảo luận lọt vào "bạo đỏ" của Trung Quốc - Ảnh 4.

Trang Pháp để lại nhiều ấn tượng với khán giả xứ Trung

Thành tích này cho thấy sức hút của nữ nghệ sĩ Việt Nam đối với khán giả quốc tế cũng như khả năng hòa nhập và tạo dấu ấn trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh đó, từ khóa "Trang Pháp rap" cũng lọt Top 30 bảng giải trí Trung Quốc, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với phần X-Part do cô trực tiếp sáng tác và thể hiện. 

Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng biến hóa đa dạng của Trang Pháp ở nhiều vai trò khác nhau, từ ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, sáng tác đến rapper.

Thông qua màn trình diễn, Trang Pháp tiếp tục nhận được sự công nhận rộng rãi từ khán giả và cộng đồng mạng Trung Quốc như một trong những nghệ sĩ nổi bật của mùa giải. 

Nhưng với Trang Pháp, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở thứ hạng hay những con số, mà còn là việc được khán giả đón nhận, yêu quý và góp phần lan tỏa hình ảnh một nghệ sĩ Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp và được yêu quý trên sân khấu quốc tế.

Tin liên quan

Trang Pháp lên bìa tạp chí Pháp

Trang Pháp lên bìa tạp chí Pháp

(NLĐO) - Trang Pháp xuất hiện trên trang bìa Marie Claire, tiếp tục hành trình khẳng định dấu ấn quốc tế.

Võ Lê Vy kết hợp âm nhạc và tranh vẽ: "Hội họa luôn hiện hữu như một cái duyên"

(NLĐO) - Giữa không gian triển lãm nghệ thuật Thanh Không, Võ Lê Vy chính thức giới thiệu đến công chúng album phòng thu thứ ba mang tên "Em và 30".

Tóc Tiên kể chuyện tình dang dở

(NLĐO) - Tóc Tiên hợp tác Trần Ngọc Vàng, kể chuyện tình tan vỡ bằng ngôn ngữ điện ảnh trong "người còn thương em không"

Trang Pháp Trang Pháp tại Chị Đẹp 2026 ấn tượng Trang Pháp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo