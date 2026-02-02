HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tăng Phúc được khen khi hát Diễm Xưa

Thùy Trang

(NLĐO)- 4 anh tài nổi tiếng tái hợp, làm mới loạt ca khúc bất hủ khiến 3000 khán giả "mãn nhãn, mãn nhĩ".

Đêm Unstoppable của 4 anh tài 

Tăng Phúc được khen khi hát Diễm Xưa - Ảnh 1.

4 anh tài Tăng Phúc, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp và Liên Bỉnh Phát tái hợp trong Unstoppable

Đêm nhạc Unstoppable- Không lùi bước của 4 "anh tài" Tăng Phúc, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp và Liên Bỉnh Phát vừa diễn ra để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc.

Trong đêm nhạc, 4 "anh tài" đang được yêu thích hiện nay đã lần lượt trình diễn các tiết mục solo mang đậm dấu ấn cá nhân và những sự kết hợp lần đầu tiên. 

Bốn nghệ sĩ đại diện cho 4 tính cách và màu sắc âm nhạc khác nhau, đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa bằng câu chuyện, giọng hát trong Unstoppable.

Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Hiệp đại diện cho sự máu lửa, sung sức và tinh thần "chiến binh" đúng như hình ảnh rocker mà anh theo đuổi trong khi Hà Lê mang đến những trải nghiệm nhưng gần gũi, dễ tiếp cận. 

Âm nhạc của Tăng Phúc đại diện cho hình ảnh người trẻ tự do trong chính cảm xúc của mình trong khi màu sắc của Liên Bỉnh Phát lại mang đến sự mộc mạc.

Tăng Phúc được khen khi hát Diễm Xưa - Ảnh 2.

Tăng Phúc và Liên Bỉnh Phát

Tăng Phúc được khen khi hát Diễm Xưa - Ảnh 3.

Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp

Theo Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, điểm hấp dẫn của Unstoppable nằm ở việc liên tục đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong từng ca khúc "vừa mới vừa cũ". 

Hầu hết ca khúc được nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy lựa chọn đều là những bài hát quen thuộc với khán giả, nhưng được tái hiện với màu sắc mới, đặt để phù hợp với từng phần trình diễn và chất giọng của từng nghệ sĩ. 

Với sự làm mới về màu sắc và lồng ghép trong mạch câu chuyện, các ca khúc đã và đang nhận được hiệu ứng tích cực với khán giả. Trong số đó, phần trình diễn của các nghệ sĩ trong ca khúc Nếu điều đó xảy ra, Diễm xưa và Hongkong1 đang được chú ý nhiều nhất.

Tình "anh em" của các anh tài

Tăng Phúc được khen khi hát Diễm Xưa - Ảnh 4.

Sự tái hợp của các anh tài được khán giả yêu thích

"Anh tài" Tăng Phúc chia sẻ, đây là dự án đầu tiên sau Anh trai vượt ngàn chông gai mà anh có dịp kết hợp với những người anh em. Thử thách lớn nhất với anh là chinh phục Diễm Xưa và lần đầu tiên hát Rock trong ca khúc Nếu điều đó xảy ra. 

Anh nói: "Đây đều là những ca khúc bất hủ, nổi tiếng nên bài toán của các anh em là làm mới cảm xúc nhưng vẫn giữ được linh hồn của tác phẩm. Thử thách này mang đến sự mới mẻ cho chính nghệ sĩ và khán giả lần đầu lắng nghe. Sau phần trình diễn, tôi vui mừng khi thấy sự đón nhận và yêu thích của khán giả về những bản phối mới này".

Với Đỗ Hoàng Hiệp hay Hà Lê, họ có chung cảm xúc khi đứng ở sân khấu Unstoppable và nhớ lại quãng thời gian anh em sát cánh trong chương trình âm nhạc. 

"Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh em hiếm có sự kết hợp cùng nhau trên sân khấu nên những dịp thế này là cách để tình cảm chúng tôi thêm bền chặt. Sự đầu tư ở một đêm nhạc như thế này còn khiến mọi người gợi nhớ về quãng thời gian diễn concert trước đó", Hà Lê chia sẻ.

Tăng Phúc được khen khi hát Diễm Xưa - Ảnh 5.

Cả 4 anh tài ở Unstoppable được yêu mến

Nhiều bình luận khen ngợi những tiết mục này trên mạng xã hội, chẳng hạn như: "Lần đầu tiên thấy Tăng Phúc hát rock cháy bỏng đến vậy", "Khó tin họ có thể làm sống lại những ca khúc xưa nhưng vẫn hay đến thế", "Diễm Xưa của Hà Lê và Tăng Phúc là một phiên bản khác biệt, rất dễ nghe và gây nghiện", "Bốn nghệ sĩ quá hợp với Hongkong1, nên ra một bản audio riêng cho bài hát này"…

Là người đứng sau nhiều show diễn có concept độc đáo gần đây như Từ đây… Từ nay, Born to make you happy, The Brothers…, nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy luôn mong muốn tạo nên những không gian âm nhạc mang giá trị riêng cho khán giả thưởng thức, kết nối âm nhạc bằng những câu chuyện gần gũi, chạm đến cảm xúc của khán giả qua giọng hát của nghệ sĩ.

liên bỉnh phát Hà Lê Tăng Phúc Anh Tài Đỗ Hoàng Hiệp
