Cấp thẻ BHYT miễn phí, giảm gánh lo tuổi già

Mới đây, 189 người dân tại phường Trung Mỹ Tây, TP HCM rất phấn khởi khi đến dự lễ trao thẻ BHYT miễn phí ở UBND phường. Họ là những người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi, thường trú tại TP HCM (chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác), thuộc diện được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo Nghị quyết 56/2025 của HĐND thành phố.

Thiết thực, nhân văn

Nhận tấm thẻ BHYT trên tay, bà Nguyễn Thị Na (70 tuổi, phường Trung Mỹ Tây) vừa vui vừa bất ngờ. Bởi lẽ, trước đó bà chưa thực hiện bất cứ thủ tục gì thì đã được mời đến nhận thẻ.

Trước đây, gia đình bà Na thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 3 người con từ công việc cắt rau thuê, gặt lúa mướn… Vì vậy, có thời điểm bà được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí. Khi các con trưởng thành, bà không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí diện hộ nghèo. Khoảng 6 năm trước, bà bị tai nạn giao thông dập xương cẳng chân trái phải điều trị thời gian dài, đến nay vẫn đau nhức.

Ông Mai Văn Thủy, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thới An, trao biểu trưng thẻ BHYT miễn phí cho người cao tuổi ở phường Trung Mỹ Tây

"Tôi đã lớn tuổi, phụ thuộc tất cả vào các con, kể cả chi phí mua BHYT hộ gia đình. Nhưng con tôi đều làm công việc tự do, thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn. Do vậy, việc cấp thẻ BHYT miễn phí của thành phố rất thiết thực, không chỉ giúp tôi giảm gánh lo tuổi già mà còn giúp các con tôi giảm gánh nặng tài chính" - bà Na bày tỏ.

Với bà Trần Thị Hồng Hoa (65 tuổi), niềm vui như nhân đôi khi trước đó, chồng bà (ông Phan Hải Triều, 76 tuổi) cũng đã được cấp thẻ BHYT miễn phí và nhận hỗ trợ 650.000 đồng/tháng theo chế độ hưu trí xã hội từ ngày 1-7. Vợ chồng bà hiện sống bằng khoản thu nhập eo hẹp từ công việc tạp vụ của bà (hơn 2 triệu đồng/tháng). Do vậy, đối với bà Hoa, việc tiết kiệm được hơn 2,1 triệu đồng mua BHYT cho 2 vợ chồng mỗi năm là số tiền lớn.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, nhận xét việc hỗ trợ đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi là chính sách nhân văn, thiết thực của TP HCM nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và đẩy mạnh tiến độ bao phủ BHYT toàn dân. Vì vậy, ngay khi chính sách này được triển khai, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ cùng BHXH cơ sở Thới An rà soát, lập danh sách người cao tuổi đủ điều kiện được hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót.

Qua rà soát, trên địa bàn phường Thới An có 3.772 người thuộc đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH rà soát danh sách đối tượng được hưởng chính sách này, nhất là những người sắp đủ tuổi, người có thẻ BHYT sắp hết hạn hoặc người chuyển từ nơi khác đến.

Tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Ông Mai Văn Thủy, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thới An, cho biết quá trình phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách đối tượng hưởng chính sách cũng gặp một số khó khăn.

Xác định đây là trách nhiệm chung không chỉ của cơ quan BHXH mà còn của cả hệ thống chính quyền trong việc đưa chính sách nhân văn của HĐND TP HCM đến người dân, BHXH cơ sở Thới An đã cùng các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, BHXH cơ sở Thới An đã phối hợp với các phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông trao tổng cộng 889 thẻ BHYT cho người cao tuổi.

BHXH cơ sở Xóm Chiếu cũng đã phối hợp với UBND 4 phường Tân Thuận, Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu rà soát trên 7.000 trường hợp từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết 56/2025. Đến ngày 6-12, BHXH cơ sở Xóm Chiếu đã trao khoảng 1.500 thẻ BHYT cho người cao tuổi và sẽ tiếp tục trao cho những người còn lại trong thời gian tới.

Trong khi đó, UBND phường Cầu Kiệu cũng đã tổ chức trao thẻ BHYT đợt 1 cho hơn 400/800 người cao tuổi thuộc diện thụ hưởng chính sách; UBND phường Lái Thiêu đã trao 321 thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn…

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, cho biết sau khi Nghị quyết 56/2025 được thông qua, BHXH thành phố đã triển khai thực hiện ngay. Trong đó, BHXH TP HCM chú trọng cải cách thủ tục hành chính để người dân được thụ hưởng chính sách nhanh nhất có thể. Đến nay, qua dữ liệu của UBND các xã, phường, đặc khu cung cấp, thành phố có trên 455.000 người từ đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết 56/2025.

Theo ông Thanh, hằng tháng, UBND các xã, phường, đặc khu sẽ tiếp tục rà soát danh sách những người tiệm cận tuổi hưởng chính sách và gửi về cơ quan BHXH để họ được cấp thẻ BHYT miễn phí ngay khi đủ tuổi. BHXH thành phố cũng chủ động gửi danh sách những người có thẻ BHYT hết hạn, đang hưởng chế độ hưu trí… để UBND xã, phường, đặc khu đối chiếu theo dõi, tránh bỏ sót hoặc kê khai trùng lắp người hưởng.

Bên cạnh đó, với những người chưa có mã số BHXH, cơ quan BHXH sẽ tiến hành cấp. Người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT nếu chưa có thẻ cũng được cơ quan BHXH cấp hằng tháng.

Ông Nguyễn Quốc Thanh khẳng định người dân không phải thực hiện bất kỳ thủ tục gì khi hưởng chính sách theo Nghị quyết 56/2025. Việc này sẽ do cơ quan BHXH phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu đảm trách. Nhằm tránh trường hợp sai sót trong quá trình thực hiện, BHXH thành phố đề nghị người dân đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được hỗ trợ thẻ BHYT liên hệ UBND phường, xã, đặc khu để được cung cấp thông tin, làm thủ tục cấp thẻ BHYT.



