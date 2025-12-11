TPHCM: Người độc thân từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TPHCM: Người độc thân từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế chưa được hưởng chính sách BHYT cũng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Theo Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố mà Hội đồng nhân dân TPHCM vừa ban hành, từ ngày 1-1-2026, sẽ có thêm 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT.

TPHCM: Người độc thân từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ 1-1-2026 - Ảnh 1.

Thêm 7 nhóm đối tượng được TPHCM hỗ trợ mức đóng BHYT 100%

Cụ thể, các nhóm được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT gồm:

- Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn trực thuộc Sở Y tế;

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định địa phương;

- Người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo của cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc sống độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định mức thu nhập thấp hơn thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều địa phương, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM và chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định.

- Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM;

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định;

- Người khuyết tật nhìn và được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Dự kiến, số kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho các nhóm trên trong năm 2026 là khoảng 358 tỉ đồng.

Tin liên quan

Tin vui cho người lao động Đồng Nai: Thất nghiệp vẫn được "bao" 100% thẻ BHYT

Tin vui cho người lao động Đồng Nai: Thất nghiệp vẫn được "bao" 100% thẻ BHYT

(NLĐO) - Kinh phí thực hiện hỗ trợ mức đóng BHYT trích từ nguồn ngân sách được bố trí hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành

Nhiều đối tượng được các tỉnh, thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT từ năm 2026

(NLĐ) - Năm 2026, TPHCM dự kiến chi thêm khoảng 358 tỉ đồng để hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các đối tượng khó khăn

Cấp thẻ BHYT miễn phí, giảm gánh lo tuổi già

Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi là chính sách nhân văn của TP HCM, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe với đối tượng này

TPHCM BHYT bệnh hiểm nghèo mức đóng BHYT người cao tuổi hỗ trợ đóng BHYT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo