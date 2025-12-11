TPHCM: Người độc thân từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Theo Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố mà Hội đồng nhân dân TPHCM vừa ban hành, từ ngày 1-1-2026, sẽ có thêm 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT.

Thêm 7 nhóm đối tượng được TPHCM hỗ trợ mức đóng BHYT 100%

Cụ thể, các nhóm được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT gồm:

- Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn trực thuộc Sở Y tế;

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định địa phương;

- Người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo của cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc sống độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định mức thu nhập thấp hơn thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều địa phương, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM và chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định.

- Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM;

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định;

- Người khuyết tật nhìn và được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Dự kiến, số kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho các nhóm trên trong năm 2026 là khoảng 358 tỉ đồng.