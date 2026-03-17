Tăng tốc hoàn thiện "bệ phóng" giao thông

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành gồm: Cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành thuộc tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 3 - TP HCM, đường 25B và đường 25C.

Chờ mặt bằng

Trong các dự án nói trên, hiện nay đối với các tuyến đường 25B, 25C chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Cả 2 dự án được khởi công cuối năm 2024 với mục tiêu hoàn thành vào tháng 2-2026. Tuy nhiên, đến nay đường 25B, dài hơn 9 km, vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng mới bàn giao hơn 70% mặt bằng, công tác thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Riêng đường 25C dài hơn 2,6 km, vốn đầu tư gần 650 tỉ đồng, đến nay mới bàn giao hơn 35% mặt bằng, mới đạt gần 1% giá trị hợp đồng.

Đường 25C, đoạn qua xã Long Phước phải thu hồi hơn 199 thửa đất, đã kiểm đếm 100%. Phía UBND xã xác nhận 102/104 hồ sơ; đã phê duyệt phương án bồi thường cho 72 trường hợp. Tỉ lệ bàn giao mặt bằng đạt khoảng 60%. Có 21 hộ được giao đất tái định cư, 9 hộ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Với 30 hộ và 1 trường hợp mồ mả đã trình phê duyệt nhưng bị trả hồ sơ do vướng quy định, thuộc thẩm quyền xem xét của UBND tỉnh.

Tại đường 25C qua xã Phước An, đã phê duyệt hơn 131,1 tỉ đồng bồi thường cho 138 hộ, 1 thửa đất công và 32 hộ có mồ mả. Mặt bằng bàn giao đạt 82% diện tích.

Trong khi đó, đoạn đường 25B từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51 (xã Long Thành) có 181 trường hợp thuộc diện thu hồi đất. Đến nay, đã kiểm đếm 175 trường hợp, còn 6 trường hợp chưa đủ cơ sở do vắng chủ hoặc tranh chấp. Trong 164 hồ sơ đã chuyển UBND xã Long Thành xác nhận nguồn gốc đất, mới hoàn tất 52 hồ sơ; 112 hồ sơ còn lại đang chờ xử lý. Đáng chú ý, 68 trường hợp từng có quyết định thu hồi đất từ năm 2013, nay phải rà soát lại theo chỉ đạo mới.

Thi công cầm chừng tại đường 25C do thiếu mặt bằng

Đoạn qua xã Nhơn Trạch (đường Tôn Đức Thắng cũ) có khoảng 234 trường hợp, diện tích hơn 16 ha. Công tác kiểm đếm đạt 100%, song đến nay vẫn chưa có phương án giá đất cụ thể. Trong 203 hồ sơ chuyển xã xác nhận, mới có 137 hồ sơ được xác nhận; 66 hồ sơ tiếp tục xử lý.

Nói về tiến độ thi công đường 25B, ông Lương Thế Hoàng, Giám đốc điều hành liên danh gói thầu số 10, cho hay từ cuối năm 2025, tiến độ GPMB phục vụ dự án được đẩy nhanh, nhà thầu tăng tốc thi công. Hiện toàn tuyến đã nhận bàn giao được hơn 70% mặt bằng, nhà thầu đang huy động gần 150 nhân lực, máy móc triển khai 4 mũi thi công hoàn thiện nền đường và hệ thống thoát nước. "Nếu toàn bộ mặt bằng được bàn giao trong tháng 3 này, nhà thầu cam kết cuối tháng 4-2026 cơ bản hoàn thành đường 25B" - ông Hoàng nói.

Lãnh đạo các địa phương như Long Thành, Nhơn Trạch, Long Phước cho biết đang nỗ lực GPMB để bảo đảm đúng chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của 2 dự án trên trong tháng 3.

Không thể để chậm trễ hơn

Liên quan 2 dự án đường 25B, 25C, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra thực địa công tác bồi thường, GPMB của 2 dự án nói trên. Ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh dự án đường 25B, 25C là những dự án rất quan trọng phục vụ kết nối sân bay Long Thành.

Vì vậy, việc GPMB không thể để chậm trễ hơn nhằm phục vụ công tác thi công. "Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh với vai trò chủ đầu tư những dự án phải đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc tăng tốc thi công. Mặt bằng bàn giao đến đâu phải triển khai thi công ngay đến đó. Có giải pháp điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu bị chậm tiến độ và bổ sung nhà thầu phụ" - ông Nguyễn Văn Út chỉ đạo.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai "chốt" thời gian và yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tháng 3-2026 phải hoàn thành công tác GPMB; phấn đấu thông xe kỹ thuật 2 dự án trong quý II/2026, cùng với thời điểm khai thác thương mại sân bay Long Thành.

Về việc chậm trễ trong công tác GPMB, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ rõ, do việc phối hợp còn nhiều bất cập, chưa quyết liệt, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất các chi nhánh với UBND cấp xã.

Để tháo gỡ "nút thắt" trên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị cần có động thái tích cực nhằm đổi mới công tác phối hợp giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB. Tỉnh sẽ tăng cường đi cơ sở kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những tồn tại ở các dự án, đồng thời xử lý những đơn vị có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai đề nghị Bí thư các xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền xã trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; thành lập các tổ công tác "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động, thuyết phục những gia đình trong phạm vi dự án đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất (cấp tỉnh và các chi nhánh) và UBND các xã khẩn trương hoàn chỉnh việc phê duyệt phương án bồi thường, hoàn thành công tác GPMB, bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Phương tiện đã sẵn sàng Ghi nhận những ngày giữa tháng 3, tại đường 25C, các máy móc, xe lu nền, máy xúc được tập trung ở gần đoạn kết nối với nút giao Quốc lộ 51 vào đường T1 chạy thẳng vào cổng số 1 sân bay Long Thành. Mặt đường mới được bóc gỡ lớp đất, đổ cát. Hai bên đường đang múc đất làm hệ thống cống thoát nước. Một công nhân thi công chia sẻ, chỉ mong sớm đủ mặt bằng và liền mạch để đẩy nhanh thi công cho kịp tiến độ.



