Tăng tốc mở cửa bầu trời

Những tháng cuối năm 2025, thị trường hàng không sôi động khi các hãng bay liên tiếp khai trương đường bay mới trong và ngoài nước nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao.

Ồ ạt mở đường bay mới

Vietnam Airlines vừa công bố khai thác đường bay TP HCM - Điện Biên - Hà Nội từ ngày 24-12. Trước đó, ngày 3-12, hãng cũng ra mắt đường bay thẳng Hà Nội - Cebu, nối thủ đô Việt Nam với thành phố du lịch nổi tiếng của Philippines. Đáng chú ý, từ ngày 15-12, Vietnam Airlines sẽ lần đầu khai thác đường bay thẳng TP HCM - Copenhagen (Đan Mạch), mở rộng mạng lưới kết nối tới châu Âu.

Trong khi đó, Vietjet cũng tăng tốc với nhiều kế hoạch bay mới. Từ ngày 3-12, hãng khai thác trở lại các chuyến bay kết nối Hà Nội, TP HCM với Côn Đảo, tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Từ ngày 19-12, Vietjet tăng chuyến tuyến TP HCM - Manila (Philippines) lên khai thác hằng ngày. Vietjet cũng tăng tần suất đường bay Hiroshima - Hà Nội lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 20-12, nâng tổng số chuyến bay kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Nhật Bản gồm Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima lên 70 chuyến mỗi tuần.

Đặc biệt, hãng vừa khai trương đường bay kết nối thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) với thành phố biển Đà Nẵng, trở thành tuyến bay thứ 3 giữa Malaysia và Việt Nam sau Hà Nội và TP HCM.

Vietjet cũng vừa công bố tiếp nhận 22 máy bay trong vòng chưa đầy 1 tháng, sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế gồm: 9 chiếc Boeing, 7 máy bay Airbus, 4 máy bay thuê ướt, 2 máy bay COMAC.

Hãng bay mới Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận 4 máy bay đầu tiên Airbus A321NX và Airbus A321CEO, trong tổng số 8 máy bay dự kiến khai thác trong năm 2025. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết: "Việc tiếp nhận thêm máy bay giúp chúng tôi gia tăng năng lực khai thác đúng thời điểm nhu cầu thị trường tăng mạnh. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hãng nâng tần suất và mở thêm đường bay mới trong năm 2026".

Từ tháng 3-2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác thường lệ đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc, Nha Trang - Phú Quốc. Ngoài ra, trong năm 2026 hãng dự kiến khai thác các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ.

Bên cạnh các đường bay mới, hạ tầng hàng không cũng đang được đẩy mạnh nâng cấp. Sân bay Vinh (Nghệ An) sẽ mở cửa trở lại và đón chuyến bay đầu tiên từ ngày 19-12 sau thời gian sửa chữa. Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài dự kiến khánh thành vào ngày 19-12.

Còn tại sân bay quốc tế Phú Quốc, đại diện Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời cho biết đang vào mùa cao điểm với hơn 120 chuyến bay cất hạ cánh/ngày. Sau khi chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ ngày 1-1-2026, công ty sẽ cải tạo, mở rộng, nâng công suất nhà ga T1 lên 8 triệu khách/năm.

Cục Hàng không Việt Nam ước tính đến cuối năm 2025, toàn ngành đạt sản lượng khoảng 84 triệu khách và 1,4 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 11,4% và 18% so với năm ngoái. "Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao, cùng với việc triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác khai thác quốc tế, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng bay phục hồi và phát triển" - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá.

Ngành hàng không đặt mục tiêu năm 2026 đạt 95 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm 2025Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Giải quyết triệt để các điểm nghẽn

Năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu đạt 95 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13% và 15% so với năm 2025.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 được Quốc hội thông qua hứa hẹn tạo ra cú hích lớn cho tiêu dùng và du lịch - hai lĩnh vực có liên hệ trực tiếp với hàng không.

Ngoài ra, việc triển khai Luật Hàng không dân dụng mới cùng các chính sách, quy định hỗ trợ sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho hoạt động vận tải. Các dự án hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành (giai đoạn 1), cùng với sân bay Gia Bình, sân bay Phú Quốc được đẩy nhanh tiến độ, cũng được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác toàn ngành.

"Công tác quản lý vận tải năm 2026 được định hướng tới các mục tiêu như: Hoàn thiện thể chế, chính sách; thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận hàng không; nghiên cứu, áp dụng các giải pháp về công nghệ…" - Cục trưởng Uông Việt Dũng thông tin.

Cục Hàng không cho rằng để đạt được các mục tiêu đề ra, cần sớm giải quyết các điểm nghẽn tồn tại trong hạ tầng và cơ chế, chính sách. Cụ thể, kiến nghị Bộ Xây dựng và các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư mở rộng các cảng hàng không quốc tế trọng điểm, tránh tình trạng quá tải kéo dài làm đội chi phí logistics và cản trở tăng trưởng. Ngoài ra, cần có các chính sách ưu đãi về thuế, phí và lãi suất tín dụng nhằm hỗ trợ tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp hàng không, giúp các hãng bay nâng cao năng lực tài chính, từ đó phục hồi và phát triển bền vững.

Nâng cấp chính sách chăm sóc khách hàng Sau khi trở về dưới quyền quản trị của Tập đoàn FLC, Bamboo Airways gần đây đã liên tiếp nâng cấp các chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết và thu hút khách hàng mới. "Trong mọi giai đoạn, Bamboo Airways luôn cố gắng khai thác chuyến bay đúng giờ, an toàn, hạn chế hủy chuyến song song với việc không ngừng hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ các chính sách chăm sóc khách hàng. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ là cách để thu hút các khách hàng trung thành và tạo sức bật trên thị trường hàng không sôi động và đầy cạnh tranh" - đại diện hãng cho biết.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Quốc tế VinaGroup: Định hình lại dòng khách quốc tế Việc phát triển các đường bay thẳng mới trong giai đoạn 2024-2025 là chìa khóa mở rộng không gian thị trường của du lịch Việt Nam. Đây không chỉ là bài toán vận tải mà là chiến lược định hình lại dòng khách quốc tế một cách chủ động và dài hạn. Trong đó, việc mở thêm tần suất và đa dạng hóa điểm đến giữa Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản giúp phân bổ dòng khách, giảm áp lực lên Hà Nội - TP HCM và tạo dư địa tăng trưởng bền vững. Ấn Độ là thị trường mới nổi đầy tiềm năng với ngành du lịch Việt Nam, bởi nhu cầu du lịch theo nhóm lớn, MICE và du lịch tâm linh. Rào cản lớn nhất là thiếu đường bay thẳng đến các trung tâm dân số như Mumbai, Hyderabad, Bengaluru. Nếu Việt Nam chủ động mở các tuyến này, lượng khách sẽ tăng nhanh và ổn định, tương tự giai đoạn các đường bay thẳng đầu tiên được khai mở. Úc và châu Âu là 2 thị trường có mức chi tiêu cao và nhu cầu du lịch dài ngày. Các đường bay dài cần được xem là khoản đầu tư chiến lược. Khi tần suất ổn định, giá thành sẽ cạnh tranh hơn, từ đó thúc đẩy cả phân khúc nghỉ dưỡng biển lẫn du lịch văn hóa - di sản, vốn là lợi thế của Việt Nam. Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần triển khai đồng bộ về hạ tầng hàng không, chính sách thị thực, xúc tiến thị trường và khả năng kết nối liên vùng phải vận hành đồng bộ. Khi đường bay thẳng được mở đúng thị trường, đúng thời điểm, Việt Nam không chỉ tăng trưởng về số lượng mà còn nâng giá trị, tạo lợi ích lan tỏa cho các điểm đến mới và nâng vị thế cạnh tranh trong khu vực. Đây là thời điểm Việt Nam cần bước đi táo bạo và tính toán, để nắm lấy lợi thế của một quốc gia đang mở cửa bầu trời. Ông Sheldon Hee, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA): Xây dựng sản phẩm, dịch vụ phù hợp Tại Việt Nam, IATA ghi nhận ngành vận tải hàng không đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế, từ GDP trực tiếp đến việc làm trong lĩnh vực hàng không, du lịch. Sự phát triển của hàng không đã tạo động lực quan trọng cho giao thương, du lịch và kết nối kinh tế, xã hội trên cả nước. Nhờ đó, vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực được cải thiện rõ rệt: từ vị trí thứ 11 năm 2014 lên vị trí thứ 8 năm 2024. Trong 10 thị trường quốc tế lớn nhất đến Việt Nam, có tới 7 thị trường tăng trưởng gấp đôi chỉ trong một thập kỷ. Đáng chú ý, khách Ấn Độ tăng gấp 10 lần và khách Hàn Quốc tăng gấp 5 lần. Việt Nam hiện là thị trường quốc tế lớn thứ tư ASEAN, sau Thái Lan, Singapore và Malaysia. Hàng không Việt Nam cần ưu tiên xác định rõ phân khúc mục tiêu và thị trường trọng điểm để xây dựng sản phẩm, dịch vụ phù hợp, tối ưu nguồn lực và mở rộng hiệu quả tiếp cận. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong hệ sinh thái du lịch nhằm tạo ra các gói sản phẩm kết hợp hấp dẫn, thu hút thêm khách quốc tế.



