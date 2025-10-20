Tăng trưởng thông minh, nhân văn, bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Tăng trưởng thông minh, nhân văn, bền vững

Tiến sĩ Tô Văn Trường

Việt Nam cần một cách tiếp cận khác: Tăng trưởng phải thông minh, nhân văn và bền vững - một tầm nhìn vượt lên những con số.

Khi cả hệ thống chính trị đang chuẩn bị bước vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - thời điểm định hình chiến lược phát triển cho thập niên tới, chuyện tăng trưởng lại được đặt lên bàn nghị sự với nhiều kỳ vọng mới.

Không ít địa phương, ngành, lĩnh vực đều nêu quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao, coi đó là thước đo chủ yếu của thành công. Song, trong một thế giới đang chuyển mạnh sang phát triển xanh, kinh tế số và tăng trưởng bao trùm, Việt Nam cần một cách tiếp cận khác: Tăng trưởng phải thông minh, nhân văn và bền vững - một tầm nhìn vượt lên những con số.

Không phải mọi tăng trưởng đều đồng nghĩa với thành công. Một nền kinh tế có thể đạt tốc độ GDP 2 con số nhưng nếu môi trường bị tàn phá bởi ô nhiễm công nghiệp và những đô thị ngột ngạt vì bê-tông hóa; nếu bất công xã hội gia tăng qua sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc và con người vẫn sống trong nỗi bất an về thực phẩm, y tế, thì sự tăng trưởng ấy mất đi ý nghĩa.

Thế giới đã chứng kiến nhiều bài học đắt giá. Trung Quốc từng đạt tốc độ tăng trưởng hơn 10% suốt 3 thập niên, đưa hàng trăm triệu người thoát nghèo, nhưng cũng phải trả giá bằng ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và bất ổn xã hội. Sau giai đoạn bùng nổ, chính họ buộc phải xoay trục sang "tăng trưởng chất lượng cao", coi đổi mới sáng tạo, tiêu dùng nội địa và kinh tế xanh là động lực chủ đạo.

Ngược lại, nhiều quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch hay Phần Lan đã chứng minh một mô hình khác. Họ chấp nhận tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn, song duy trì năng lực cạnh tranh cao nhờ đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, y tế, công nghệ xanh và phúc lợi xã hội. Mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của họ đều đi cùng sự gia tăng hạnh phúc và niềm tin xã hội. Ở châu Á, Hàn Quốc và Singapore từng điều chỉnh chiến lược từ "tăng trưởng nóng" sang "tăng trưởng thông minh", chuyển trọng tâm sang sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, quản trị minh bạch và phát triển đô thị xanh...

Những bài học ấy đáng để Việt Nam suy ngẫm khi bước vào giai đoạn mới. Giai đoạn 2010-2024, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Thế nhưng, phía sau những con số ấn tượng ấy, không ít thách thức vẫn hiện hữu.

Tăng trưởng khi tách rời khỏi chất lượng cuộc sống sẽ trở thành "con dao hai lưỡi": một bên là sự mở rộng quy mô sản xuất, bên kia là sự hao mòn của tài nguyên thiên nhiên, sự xói mòn đạo lý và niềm tin xã hội. Tăng trưởng thật sự phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của người dân, chứ không phải bằng độ dày của các bản báo cáo.

Một GDP thông minh là GDP "biết" giữ màu xanh của đất nước thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn; "biết" chia sẻ công bằng thành quả cho mọi người dân; "biết" đầu tư thực chất vào trí tuệ, khoa học nền tảng và sức khỏe của thế hệ mai sau, thay vì chỉ chạy theo gia công, khai thác. Đó không chỉ là phép cộng của các sản phẩm vật chất, mà là sự nhân lên của niềm tin, công bằng và hạnh phúc.

Việt Nam sẽ chỉ thực sự lớn mạnh khi đi "vừa phải mà chắc", đặt chất lượng lên trên tốc độ. Chúng ta phải biết tự hỏi không chỉ "tăng bao nhiêu phần trăm" mà quan trọng hơn là "tăng để làm gì, cho ai và để lại điều gì cho thế hệ sau?".

Nhiều quốc gia không đo lường thành công bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng khả năng kiến tạo một tương lai bền vững - nơi mỗi phần trăm GDP đều thấm đẫm giá trị của con người, văn hóa và thiên nhiên. Chúng ta cần một nền kinh tế thông minh, nơi con người, sự bền vững và một thể chế hiệu quả trở thành trung tâm của mọi quyết sách phát triển. Đó phải là một thể chế kiến tạo, minh bạch và thượng tôn pháp luật, có khả năng bảo vệ sự công bằng và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Tăng trưởng thông minh không chỉ là đích đến, mà còn là con đường duy nhất để Việt Nam đi tới phồn vinh bền vững trong công bằng, văn minh và phẩm giá. Đại hội XIV của Đảng tới đây cần đặt nền tảng cho một "thập niên tăng trưởng thông minh" - nơi trí tuệ, công nghệ và đạo lý trở thành 3 trụ cột của sự phát triển Việt Nam.

Tin liên quan

IMF lạc quan hơn về tăng trưởng toàn cầu

IMF lạc quan hơn về tăng trưởng toàn cầu

IMF nhận định các mức thuế do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt cho đến nay không gây ảnh hưởng lớn như dự đoán

Chìa khóa tăng trưởng

Các tham luận đã chỉ rõ nền tảng để TP HCM tăng tốc, hướng tới tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2025-2030

Từ năm 2020, toàn bộ tăng trưởng doanh số ô tô toàn cầu đến từ xe điện

Doanh số ô tô tăng trưởng kể từ 2020 đều nhờ xe điện, trong khi xe chạy xăng dầu liên tục suy giảm

tăng trưởng Nhân văn thông minh bền vững
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo