Thời sự

Tôn vinh nhiều nhà giáo tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Huỳnh Như - Huế Xuân

(NLĐO) - Nhiều địa phương tại TPHCM đã đồng loạt tổ chức các buổi họp mặt trang trọng, ý nghĩa kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 18-11, xã Bình Hưng, TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2025).

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Văn Lũy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng - khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được gìn giữ và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; đồng thời ghi nhận sự bền bỉ, sáng tạo của các thầy cô trong công tác đổi mới dạy học và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Nhiều địa phương tri ân đội ngũ nhà giáo nhân kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Lũy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng, phát biểu tại buổi họp mặt

Nhiều địa phương tri ân đội ngũ nhà giáo nhân kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2.
Nhiều địa phương tri ân đội ngũ nhà giáo nhân kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Lãnh đạo xã Bình Hưng tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025

Bình Hưng hiện là điểm sáng về hạ tầng giáo dục với 2 trường đại học, 2 trường cao đẳng, cùng với 17 trường công lập, 11 trường ngoài công lập và 52 nhóm lớp tư thục. Xã tự hào có 6 trường đạt chuẩn quốc gia và nhiều trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1, với tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình ở các cấp luôn giữ mức cao. Dịp này, xã Bình Hưng đã tuyên dương 22 nhà giáo trẻ tiêu biểu 2 năm liền có thành tích nổi bật.

Cùng ngày, xã Tân Nhựt cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dịp này, UBND xã đã trao danh hiệu Lao động tiên tiến cho 12 tập thể, tuyên dương 2 cá nhân xuất sắc đạt giải thưởng Võ Trường Toản 2025, khen thưởng 24 Chiến sĩ thi đua cơ sở và biểu dương 26 Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Nhiều địa phương tri ân đội ngũ nhà giáo nhân kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Xã Tân Nhựt họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

 Xã Vĩnh Lộc ngày 18-11 cũng đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự tham dự của đông đảo thầy cô và học sinh. Tại buổi họp mặt, UBND xã đã ký kết thi đua thực hiện chuyển đổi số trong các trường công lập, thể hiện quyết tâm hiện đại hóa giáo dục.

Nhiều địa phương tri ân đội ngũ nhà giáo nhân kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại xã Vĩnh Lộc

Nhiều địa phương tri ân đội ngũ nhà giáo nhân kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 6.

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc trao quà tặng học sinh vượt khó, học giỏi

Dịp này, xã Vĩnh Lộc cũng đã trao giấy khen cho 8 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; khen thưởng 10 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc; vinh danh 33 Nhà giáo trẻ tiêu biểu; tuyên dương 10 cá nhân thầm lặng có những đóng góp bền bỉ cho giáo dục và tặng 14 phần quà ý nghĩa đến các em học sinh vượt khó, học giỏi. 

Trong ngày 18-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025. Tại buổi họp mặt, ban tổ chức đã trao tặng quà tri ân chúc mừng 14 trường trên địa bàn nhân kỷ niệm ngày 20-11.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng giấy khen của UBND xã cho 10 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; tuyên dương 18 gương đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2025 và trao tặng các suất học bổng tiếng Anh trực tuyến, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng.

* Chiều 18-11, UBND xã Bình Lợi tổ chức buổi họp mặt 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2025) và lễ tuyên dương 18 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Tại buổi lễ, ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi, cho biết 4 tháng gần đây (sau khi hoàn tất việc sáp nhập và hình thành xã mới), xã Bình Lợi đã dồn lực đầu tư toàn diện cho giáo dục địa phương.

Xã Bình Lợi phấn đấu có 8 trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030 - Ảnh 1.

Ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi cho biết có khoảng 9.000 học sinh đang học tập tại xã.

Xã đã hình thành thêm 2 trường học mới (1 trường tiểu học, 1 trường THCS), nâng tổng số trường học công lập hiện có trên địa bàn là 14 trường. Trong đó, có 5 trường đã đạt chuẩn quốc gia.

"Vừa qua, triều cường và mưa lớn khiến một số trường học trên địa bàn bị nước ngập, xã đã kịp thời khắc phục, tuy nhiên chỉ là biện pháp tạm thời. Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh nâng cấp và đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, đồng thời đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn xã sẽ có 8 trường đạt chuẩn quốc gia" - ông Nguyên khẳng định.

Tại buổi lễ, 18 giáo viên trẻ tiêu biểu và các tập thể điển hình năm 2025 được tuyên dương. Đây là những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, tích cực tham gia hoạt động và có nhiều đóng góp tích cực cho xã Bình Lợi.

Xã Bình Lợi phấn đấu có 8 trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030 - Ảnh 2.
Xã Bình Lợi phấn đấu có 8 trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030 - Ảnh 3.

Ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi và bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP HCM tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Xã Bình Lợi phấn đấu có 8 trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030 - Ảnh 4.

Những nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025 của xã Bình Lợi

Nhân dịp này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương đã gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ nhà giáo. Lãnh đạo xã đề nghị các Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục tạo mọi điều kiện để đội ngũ giáo viên phát huy năng lực và cống hiến.


