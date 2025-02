Tạo điều kiện để công nhân cống hiến

Sáng 18-2, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ 300 đảng viên công nhân (CN) - cán bộ Công đoàn tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025). Chương trình do ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Võ Khắc Thái - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - chủ trì.

Mong an cư, lạc nghiệp

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống người lao động (NLĐ) như tiền lương, nhà ở, chính sách an sinh… cho NLĐ đã được các đại biểu quan tâm, góp ý.

Ông Đỗ Ngọc Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Phát triển SX-TM Sài Gòn (quận 3), những năm qua do ảnh hưởng dịch bệnh và suy thoái kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, cải thiện tiền lương cho NLĐ, rất nhiều lao động đã chuyển về quê sinh sống vì không trụ nổi ở thành phố với chi phí ngày càng tăng trong khi lương không ổn định.

Bên cạnh đó, ông Sơn cho rằng mức lương tối thiểu vùng (vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng) hiện nay quá thấp, không đáp ứng được mức sống tối thiểu của NLĐ. Nhiều người phải thuê nhà trọ với điều kiện chật chội, ẩm thấp, tiện nghi sinh hoạt thấp; con cái phải gửi ở quê sống với ông bà do cha mẹ không có điều kiện gửi trẻ hoặc cho con đi học tại thành phố.

"Chúng tôi rất mong lãnh đạo thành phố, tổ chức Công đoàn quan tâm, tham mưu vấn đề tăng lương tối thiểu vùng nhằm tạo động lực cho NLĐ gắn bó với doanh nghiệp (DN)" - ông Sơn đề đạt.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy và LĐLĐ TP HCM chụp ảnh lưu niệm với đảng viên công nhân và cán bộ Công đoàn tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Còn ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết hiện nay, các KCN phát triển nhanh ở các tỉnh, NLĐ có nhiều sự lựa chọn về việc làm. Trong khi đó, chênh lệch về mức lương tối thiểu vùng giữa thành phố và các tỉnh không nhiều, nên NLĐ có xu hướng chọn làm việc ở quê nhà để thuận tiện trong chăm sóc gia đình.

Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều DN tại thành phố khó tuyển lao động. Do vậy cần những chính sách đặc biệt như nhà ở xã hội để thu hút NLĐ ngoại tỉnh. "Chỉ khi được an cư, NLĐ mới dồn hết tâm sức, tập trung làm việc, cống hiến lâu dài" - ông Nghiệp bày tỏ.

Liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội, ông Trần Châu Giang - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Long Hải (quận Phú Nhuận) - Luật Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 1-8-2024) đã bổ sung thêm một số đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó có công nhân đang làm việc tại DN trong và ngoài KCN… song thực tế thì các thủ tục, điều kiện mua nhà còn phức tạp, CN khó lòng đáp ứng. Do vậy, ông Giang đề xuất đơn giản hóa quy trình, thủ tục về các điều kiện thụ hưởng nhà ở xã hội đối với CN lao động.

Giải tỏa áp lực cho công nhân

Một trong những nỗi lo lớn của NLĐ là vấn đề chăm sóc, giáo dục con cái. Tuy nhiên các chính sách hỗ trợ dành cho con CN, NLĐ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế.

Bà Trần Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sambu Vina Sports (huyện Hóc Môn), cho biết công ty có khoảng 1.700 lao động, trong đó tỉ lệ nữ CN hơn 80%. Do vậy, tình trạng nữ CN phải nghỉ việc ở nhà giữ con thường xuyên xảy ra.

Theo bà Gái, tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8-9-2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, đối tượng được hưởng chính sách là "trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là CN, NLĐ đang làm việc tại các KCN được DN ký hợp đồng lao động theo quy định".

Trẻ em thuộc đối tượng này sẽ được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thế nhưng, việc hỗ trợ chỉ tập trung vào một số đối tượng nhất định là con CN, NLĐ làm việc ở các DN trong KCN là chưa phù hợp với thực tiễn, chưa công bằng với trẻ em là con CN làm việc ở các DN nằm ngoài KCN. Từ bất cập trên, bà đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Vấn đề nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ cũng được các đại biểu đặt ra. Ông Lê Hoàng Nguyên - Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi - cho biết hiện nay, do kinh tế eo hẹp, NLĐ ít điều kiện được vui chơi, giải trí. Ông nêu ở địa bàn xã Tân Thạnh Tây là nơi tập trung đông DN và CN lao động, nhu cầu về khu vui chơi giải trí cho NLĐ và con em họ vào dịp cuối tuần vẫn chưa bảo đảm.

Khu vực này chỉ có duy nhất 1 nhà văn hóa lao động là nơi để NLĐ đến sinh hoạt tuy nhiên qua nhiều năm hoạt động chưa đầu tư mới, các cơ sở phục vụ NLĐ đã cũ kỹ. "Tôi rất mong lãnh đạo Thành ủy có sự quan tâm, chỉ đạo các ban ngành chức năng đầu tư xây dựng các khu vui chơi, thiết chế văn hóa nhằm chăm lo tốt đời sống tinh thần cho NLĐ".

Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM: Nghiên cứu mô hình chăm lo, hỗ trợ phù hợp Bối cảnh hiện nay đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho tổ chức Công đoàn. Trong thời gian tới, LĐLĐ TP cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; tập trung nguồn lực đổi mới hoạt động chăm lo, hướng về cấp cơ sở, nghiên cứu các chương trình phúc lợi cho đoàn viên gắn với an sinh xã hội của thành phố; đề xuất các giải pháp xây dựng quan hệ hài hòa tại DN. Công đoàn thành phố phải là đơn vị chủ trì trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, nhất là những đối tượng dễ bị rủi ro (do đứt gãy chuỗi cung ứng, nguồn hàng hay thiên tai, dịch bệnh…) giúp họ sớm trở lại thị trường lao động. Ngoài ra, LĐLĐ TP phải thường xuyên phối hợp đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho NLĐ, tạo điều kiện cho NLĐ tận tâm, tận lực, tận hiến; quan tâm hơn nữa, chu đáo, toàn diện hơn nữa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có tri thức và kỹ năng, có bản lĩnh để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.